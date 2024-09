Genoa-Roma, nuova sentenza da Trigoria dopo gli esami successivi all’infortunio. Ecco gli ultimi aggiornamenti tra le fila di De Rossi.

Giornate intense e di grande attesa in casa Roma, alla luce dell’importante ciclo di impegni che attende la squadra di De Rossi, chiamata ad ottenere punti dopo la ripresa del campionato e avviare un percorso che, a calciomercato concluso, permetta finalmente di inanellare il tanto atteso di iter di salita in classifica.

Dopo l’attenta prestazione tattica in quel di Torino, la Roma volerà domenica 15 settembre in quel di Genova, dove troverà la ben attrezzata squadra di Gilardino, contro la quale, lo scorso anno, la rosa allora allenata da Mourinho toccò uno dei punti più bassi del proprio recente passato. Le insidie liguri, come noto, non sono mai trascurabili e, in questa fase, parrebbero essere legate anche alle possibili scelte di formazione e le ingerenze su queste ultime da parte dell’attuale situazione in infermeria.

Esami a Trigoria dopo lo stop muscolare, Le Fèè ‘vede’ Genoa-Roma

Da questo punto di vista, se in casa Genoa si è assistito al nuovo stop di Fabio Miretti, tra le fila giallorosse si segnala l’attesa sul fronte Dovbyk e Baldanzi, in seguito agli infortuni emersi durante questa sosta delle Nazionali. Non solo, però, notizie di apprensione, ma anche sospiri di sollievo giungono in questi minuti da Trigoria.

In attesa delle condizioni dell’attaccante ucraino e dell’ex Empoli, infatti, si segnalano le ultime novità su Enzo Le Fée, costretto ai box da una problematica muscolare che, dopo due giornate, gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta con la Juventus. Ora, il centrocampista francese potrebbe vedere il ritorno in campo, grazie all’esito negativo emerso dai test cui si è sottoposto quest’oggi.

Le Fée, come riferisce Il Romanista, potrebbe, dunque, essere già titolare domenica 15 settembre contro il Genoa, nella prima gara del mese di settembre della squadra di De Rossi. Seguiranno aggiornamenti.