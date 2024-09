Genoa-Roma, sosta infausta e nuovo stop in vista della gara tra Gilardino e De Rossi. Forfait in allenamento, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il tempo della sosta riesce spesso a regalare attenzioni rivolte a questioni non sempre legate in primo piano alle squadre di club. Lo ricordano bene alcuni dei recenti eventi anche in casa Roma, dove si è assistito, ad esempio, alla nuova convocazione da parte dell’Argentina per Paulo Dybala, fresco di consegna della numero 10 per questa coppia di partite in assenza dell’infortunato Leo Messi.

Come ogni parentesi di sosta che si rispetti, dunque, il focus è spesso orientato sulle notizie e le risposte di campo provenienti da quei giocatori partiti con le Nazionali, parallelamente ai feedback relativi ai giocatori rimasti presso la squadra di club, per continuare ad allenarsi con Primavera e gli altri giocatori non convocati dalla Federazioni.

Ciò è quanto sta accadendo in questi giorni anche in casa Roma, dove in quel di Trigoria continuano ad andare in scena allenamenti con i nuovi arrivati, Mario Hermoso e Hummels, unitamente a chi, come Cristante, Mancini o El-Shaarawy non abbia trovato spazio per questa sosta nelle gerarchie di Spalletti.

Genoa-Roma, si ferma anche Miretti: nuovo stop dopo l’infortunio con la Juve

Come sovente accade, inoltre, questi momenti sono in grado di generare una certa attesa e preoccupazione anche per possibili stop e infortuni di giocatori impegnati con le Nazionali. In casa Roma, da questo punto di vista, la fortuna non è mai stata delle migliori, come ricordano anche alcune delle notizie emerse in queste ultime ore e che, di fatto, hanno portato ad una certa perplessità e curiosità circa l’evolversi di alcuni scenari.

In particolar modo, a fare inizialmente rumore era stato lo stop di Dovbyk, che si è appreso essere emerso già dopo la sfida con la Juventus e che, alla fine, ha portato la Nazionale ucraina a decidere di non fare affidamento sul proprio centravanti per le due prossime partite di Nations League. Rientrato a Roma per accertamenti e prognosi che, per ora, non parrebbero essere del tutto preoccupanti in vista della sfida col Genoa, Dovbyk è, però, solo uno dei due elementi che attualmente hanno generato apprensione tra le fila giallorosse.

Qui, infatti, nella giornata di ieri si è fermato anche Tommaso Baldanzi con la Nazionale U21, arricchendo i su citati timori in vista di una trasferta ligure rispetto alla quale, sul fronte Genoa, giungono novità di non poco conto. Come riferisce Sky Sport, infatti, tra le fila del Grifone, anche Fabio Miretti sarebbe andato incontro ad un nuovo stop, una volta aver superato quello rimediato durante le battute finali del pre-campionato con la Juventus.

Il centrocampista dei bianconeri è andato incontro ad un nuovo infortunio, che lo porterà a dover essere valutato per capire entità e tempi di recupero. Seguiranno aggiornamenti.