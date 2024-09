L’UEFA colpisce ancora: big esclusa dalle Coppe

Un nuovo caso scuote il calcio nel vecchio continente e coinvolge direttamente la UEFA. Rischio sanzioni pesanti, fino all’esclusione dalle Coppe europee, per la big.

La mano pesante della UEFA può calare nuovamente negli equilibri delle coppe europee. La scorsa stagione la Juventus in Serie A venne esclusa dalla partecipazione alla Conference League. Nel campionato italiano i bianconeri subirono dieci punti di squalifica, in seguito all’inchiesta sulle plusvalenze. L’Uefa poi applicò l’esclusione per un anno della squadra piemontese dalle Coppe europee, con la Fiorentina che partecipò alla Conference al posto dei bianconeri. Ora la situazione può replicarsi, ma il pugno duro dell’ organismo che amministra il calcio in Europa può calare in Premier League stavolta.

Fari puntati sulla situazione finanziaria del Chelsea. La squadra londinese è stata tra le più attive della sessione estiva in Premier League, sforando il tetto dei 200 milioni di euro sul fronte dei nuovi acquisti. Le regole economiche del campionato inglese permettono alle società di mettere a bilancio entrate finanziarie anche extra cartellini dei giocatori. Ma i paletti dell’UEFA non ammettono questo tipo di incasso nei bilanci, condizione che potrebbe portare i Blues a rischiare pesanti sanzioni.

Chelsea in allarme, l’UEFA non perdona: rischio esclusione dalle Coppe

Secondo quanto emerge dall’Inghilterra il Chelsea nel bilancio da presentare all’UEFA dovrà rinunciare a diverse voci di incasso extra calciatori. Secondo quanto scrive il sito Footballinsider247.com, i Blues hano venduto gli hotel del club, parte del campo di allenamento di Cobham e la squadra femminile ad una società affiliata.

Se questi incassi possono finire a bilancio in Premier League non è lo stesso per le regole UEFA. A lanciare il campanello d’allarme intorno al Chelsea è stato Keith Wyness, ex CEO dell’Everton. Sulla situazione dei Blues: “Non credo che saranno esclusi dalla Conference League per questa stagione, ma avranno un grosso problema se saranno in Europa l’anno prossimo.”