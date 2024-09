Sentenza UFFICIALE e 'nuova' penalizzazione: ecco le motivazioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha reso noto le motivazioni che hanno portato ad irrogare la penalizzazione in classifica. Ecco i dettagli

La sosta delle Nazionale ha temporaneamente fermato il campionato di Serie A, che nelle prime tre giornate ha regalato non pochi spunti interessanti. In attesa del risultato della prima gara della compagine di Luciano Spalletti in Nations League, intanto, a tenere banco sono ancora vicende extra campo che riguardano la categoria cadetta.

Con un lungo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il Tribunale Federale Nazionale ha reso noto le motivazioni che hanno portato ad infliggere la penalizzazione al Cosenza. Martoriata in questo inizio di stagione che definire tribolato sarebbe solo un eufemismo, la compagine calabrese dovrà scontare una penalizzazione di due punti in classifica nel campionato in corso per il mancato versamento di alcune ritenute Irpef legate a tre tesserati. Pagamenti nell’ordine dei 4594 euro che il Cosenza avrebbe dovuto assolvere entro il primo luglio 2024:

“(…) per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli

incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente”.

Tribunale Federale Nazionale: penalizzazione UFFICIALE per il Cosenza

Tutti questi fattori hanno portato al verdetto ufficiale da parte del Tribunale Federale Nazionale nella Sezione Disciplinare, che oltre ad irrogare l’inibizione per Roberta Anania, all’epoca dirigente responsabile della gestione del club, ha comminato anche due punti di penalizzazione in classifica al Cosenza a cui sarà aggiunta anche un’ammenda:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: “per la sig.ra Roberta Anania, mesi 9 (nove) di inibizione; per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda”.