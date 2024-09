Dalla Roma alla Juve, 30 milioni non bastano: asta giallorossa

Dalla Roma alla Juventus, 30 milioni non bastano più: scatta l’asta giallorossa, ci sono pure due top club di Premier League.

All’inizio della sessione estiva di calciomercato della Roma, una delle necessità più urgenti era quella di rivoluzionare le fasce. Tra i problemi principali della gestione Mourinho c’è stato lo scarso apporto degli esterni nel 3-5-2, sia in termini di gol che di assist. Anche nella seconda parte della scorsa stagione con De Rossi il rendimento dei terzini non è migliorato.

A fine mercato la rivoluzione è stata compiuta soltanto a metà. Sono partiti Spinazzola (passato al Napoli a parametro zero), Karsdorp (rescissione e successivo passaggio al PSV) e Kristensen (tornato dal prestito al Leeds e poi passato all’Eintracht Francoforte). Confermato Angelino per la fascia sinistra, sono arrivati il giovane Dahl, una scommessa di Ghisolfi, Abdulhamid e Saelemaekers che potrebbe agire da esterno in caso di ritorno alla difesa a tre.

Vedremo quale sarà l’apporto dei nuovi acquisti, la Roma ha preferito destinare i soldi per gli acquisti in altri ruoli, altrimenti avrebbe potuto affondare il colpo per Patrick Dorgu, esterno danese del Lecce. Corvino chiedeva non meno di 30 milioni di euro, consapevole che il valore di questo calciatore è destinato ad aumentare anche per la mancanza di interpreti di alto livello in questo ruolo.

Calciomercato Roma, Tottenham e Chelsea su Dorgu

Il gol segnato con la nazionale danese sembra confermare il fatto che Corvino ancora per una volta ha visto giusto. Secondo Fabrizio Romano, Tottenham e Chelsea sono molto interessate a questo profilo e sono pronte a fare un investimento pesante per Dorgu nelle prossime sessioni di calciomercato.

Con l’ingresso in campo delle big inglesi, per le squadre italiane diventerà molto difficile fare giocare Dorgu ancora nel campionato di Serie A. Oltre alla Roma, accostata a più riprese al calciatore nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, anche la Juventus era fortemente interressata. Un pallino di Giuntoli, che però ha poi virato per il più economico Cabal del Verona. Con a disposizione anche Cambiaso, la Juventus è coperta nel ruolo ma le strade del calciomercato sono sempre infinite.

Di sicuro c’è che la Roma se tornerà a interessarsi del calciatore dovrà fare i conti con Chelsea e Tottenham.