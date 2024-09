Dalla Roma alla Juve, colpo di scena: voltafaccia Giuntoli

L’intreccio di mercato può rappresentare una vera e propria traccia per non poche big di Serie A: di seguito la posizione della Juventus

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ormai alle porte, gli addetti ai lavori sono già all’opera per valutare quelle situazioni che potrebbero sbocciare nell’ottica del medio lungo periodo. Come ha insegnato la scorsa campagna acquisti, programmazione e idee si coniugano con il rispetto di determinati parametri di bilancio. Ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe ancora una volta rappresentare un’ottima fonte dalla quale attingere.

Il lavoro della Roma nell’ultima settimana, sotto questo punto di vista, ha rappresentato un autentico turning Point. Con gli acquisti di Hermoso ed Hummels, infatti, i giallorossi hanno innalzato il tasso tecnico e d’esperienza dell’organico da consegnare a Daniele De Rossi. Con l’intento di valutare quelle opportunità con cui – nei prossimi mesi – provare a cogliere nuove occasioni, la Roma potrebbe non lesinare nuovi colpi low cost. Così come la Juventus, a cui negli ultimi giorni è stato nuovamente accostato un profilo che, in tempi e in modi diversi, è finito anche in orbita Roma. Ci stiamo riferendo a Jonathan David, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lille in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juventus: “Giuntoli non ha bloccato David”

Pupillo di Giuntoli fin dai tempi in cui il football director della ‘Vecchia Signora’ guidava le redini del mercato del Napoli, David è alla fine rimasto al Lille nonostante l’interesse di diversi club di Premier League che hanno provato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Giocatore seguito con una certa frequenza dagli uomini mercato della Roma, prima che Ghisolfi decidesse di virare con decisione su Dovbyk, David potrebbe rappresentare un’occasione importante per la Juventus. Secondo quanto riferito da Luca Momblano, però, almeno fino a questo momento il club bianconero non avrebbe assolutamente bloccato il calciatore, che resta sì un’opportunità, ma non ancora tanto calda da giustificare un investimento allo stadio avanzato. Di seguito le parole di Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus:

“Jonathan David? Non è considerato un giocatore di primo livello. O fa uno scatto oppure non è un profilo da Juve, Inter o Milan. A zero può essere un’opportunità: sembrava poter diventare un giocatore di altissimo profilo, ma adesso mi sembra uno dei tanti attaccanti interessanti della Ligue 1. Che la Juve oggi abbia bloccato David ne sono fortemente scettico, anzi sono sicuro che non sia così”.