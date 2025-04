Dalla Juve alla Roma, doppio addio e firma giallorossa

Dalla Juventus alla Roma, firma giallorossa dopo il doppio addio: ecco le ultime di calciomercato.

Il delinearsi di questa fine di campionato avvicina e infittisce anche le voci relative ad un calciomercato che, presso tanti centri sportivi come Trigoria, apporterà importanti e nobili modifiche, da diversi punti di vista. Ne sa qualcosa la stessa Roma che, al termine di una stagione che la sta vedendo solamente da circa un mese e mezzo lottare per un obiettivo nobile e concreto, dovrà ridisegnarsi e cercare di risorgere a partire dagli errori del recente passato.

La rivoluzione attesa e annunciata riguarderà una pluralità di aspetti, destinata a partire dall’individuazione del nuovo allenatore che, stando alle recentissime parole di Claudio Ranieri e dello stesso Ghisolfi, è ormai prossimo all’essere annunciato. A ciò, poi, bisognerà aggiungere quei cambiamenti tra le fila di una squadra che ha dimostrato margini di crescita e miglioramento ma, soprattutto nella prima parte di stagione, anche limiti evidenti quanto importati per poter essere ignorati durante il prossimo trimestre estivo.

Il lavoro da fare, insomma, è tanto, con gli addetti ai lavori già in questa fase chiamati a riflettere e ponderare decisioni che possano in futuro rivelarsi amiche per una Roma il cui futuro dipenderà anche dal piazzamento ottenuto al termine di questo ciclo finalissimo e intenso di campionato.

Facundo Medina del Lens nel mirino di Roma e Juventus: doppio addio in difesa

Un eventuale approdo europeo, infatti, assicurerebbe margini di manovra ben diversi alla società dei Friedkin, per la quale l’accesso alla Champions League, fino a qualche mese fa utopistico, resta ad oggi complicato quanto ostico. Intanto, all’interno di una corsa europea che sta vedendo la Roma incrociare il proprio destino con quello di altre squadre, non vanno nemmeno ignorati quegli aspetti di calciomercato che potrebbero a breve vedere i giallorossi sfidare altre realtà del nostro campionato.

Se in campo, infatti, la squadra di Ranieri, dopo la Juventus e la Lazio, dovrà vedersela con Inter, Fiorentina e Milan tra le big, è altrettanto giusto evidenziare come diverse delle realtà più importati della Serie A potrebbero vedere ingerenze degli stessi giallorossi in alcune trattative.

Più nello specifico, la Roma è, secondo informazioni in nostro possesso, tra le squadre interessare a Facundo Medina. Il difensore argentino del Lens piace, infatti, ai giallorossi, così come alla stessa Juventus, che lo avrebbe messo nel mirino in vista di una sempre più probabile rivoluzione nel reparto difensivo.

Renato Veiga, come noto, non sarà riscattato, almeno stando alle condizioni attuali, e parrebbe in questo modo destinato al rientrare a Londra. Lo stesso Gatti, inoltre, potrebbe essere uno degli elementi sacrificati nella prossima estate da parte di Giuntoli. Ecco, dunque, che un profilo interessante e di prospettiva come Medina ben si sposa con le idee e le progettualità della Vecchia Signora, la cui idea, ad oggi, parrebbe essere condivisa anche da chi stia preparando i dossier estivi in quel di Trigoria. Seguiranno aggiornamenti.