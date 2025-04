Scontri prima di Lazio-Roma: doppia sanzione choc

Lazio-Roma: gli scontri nel derby lasciano strascichi pesanti. La decisione del Viminale è clamorosa. E anche quella dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive

Il derby si porta dietro degli strascichi pesantissimi. Gli scontri, ormai un abitudine bruttissima quando c’è la stracittadina – ricordiamo anche che, in un’occasione, le due tifoserie si sono date appuntamento di mattina per evitare controlli – questa volta non passeranno inosservati. Un’anticipazione, di quello che potrebbe succedere, la dà Il Messaggero in edicola questa mattina.

Il pugno duro arriverà sia dal Viminale che dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si riunirà a breve. Provvedimenti durissimi che possono anche cambiare le sorti di questo finale di stagione per la Roma. Il motivo? Adesso ve lo spieghiamo, ma facciamo ordine e andiamo a vedere quello che potrebbe succedere.

Lazio-Roma: i provvedimenti contro i tifosi

Intanto, niente più derby serali a tempo indeterminato. Gli ultimi due si sono giocati alle 20:45 ma ci sono pochi dubbi sul fatto che, quando le luci del giorno non illuminano, è assai più difficile identificare e controllare. Quindi le prossime stracittadine verranno giocate ad un orario diverso. E questo è il primo. Poi, e questa sembra essere la decisione davvero più importante, potrebbe scattare il provvedimento clamoroso.

Stop alle trasferte oppure, addirittura, la chiusura delle curve. Quindi la Roma, in questo finale di stagione così importante – stessa cosa ovviamente anche per la Lazio – si potrebbe trovare a giocare senza nessun tifoso al seguito. Né all’Olimpico e nemmeno in trasferta. Appare scontato arrivati a questo punto che il settore ospiti nella prossima trasferta, quella di Milano, potrebbe rimanere chiuso. Un provvedimento davvero durissimo. Qualcosa che non si era mai visto prima. Ma se tiri troppo la corda allora si paga. Insomma, non doveva capitare. In tutto questo ieri la Roma ha anche emanato un comunicato stampa per condannare i fatti. Non basta per andare incontro a delle sanzioni, anche se la società ovviamente non centra nulla in tutto questo. Pagano i tifosi, soprattutto quelli che non vanno allo stadio per gli scontri, ma quelli che vanno allo stadio per sostenere la Roma. Peccato.