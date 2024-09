Dybala si riprende la Roma: la verità sul rinnovo

Dybala pronto a riprendersi anche la Roma: e saranno giorni decisivi per capire la verità sul rinnovo. Ecco lo scenario attorno alla Joya

Pronto a riprendersi la Roma. Dopo la 10 dell’Argentina. Quella che è stata sulle spalle di Maradona, quella che per ancora un poco di tempo, quanto tornerà, indosserà Messi.

Sono i giorni di Dybala, questi. I giorni della Joya che è tornato al gol in nazionale, il primo della stagione, e che adesso deve riprendersi anche la Roma. Un’estate caldissima, quando sembrava pronto a lasciare il passo indietro. Niente Arabia Saudita, niente milioni per molti anni, niente di tutto questo. Lui e il giallorosso, anche se l’avvio è stato in sordina. Anzi, l’avvio è stato in panchina. Adesso però arrivano le Coppe, e secondo Il Messaggero in edicola questa mattina si capiranno tante cose.

Rinnovo Dybala, presto la verità

Ad esempio, la più importante, è quella relativo al rinnovo automatico che scatterebbe al raggiungimento del 50% di presenze da almeno 45 minuti. Nel caso venisse toccato questo punto allora la Joya prolungherebbe in maniera naturale il suo contratto fino al 2026. Qualcuno, vedendo le scelte di DDR in questo avvio, ha pensato potesse anche essere questo il motivo delle esclusioni in questa fase iniziale. E adesso verrà fuori in ogni caso la verità: quando si gioca ogni tre giorni servono tutti gli uomini della rosa. Soprattutto uno come lui. E sta a lui, quasi, decidere se rinnovare o meno. Perché se rimane quello visto con la maglia dell’Argentina allora non ci sono dubbi: sarà sempre in campo e la stretta di mano sarà automatica. Non può non giocare, si legge ancora sul quotidiano.

Paulo deve tornare a fare la differenza come sempre ci è riuscito nel corso della sua carriera. Soprattutto nella Capitale, dove ha trascinato e inventato. Dove ha segnato e regalato giocate di un altro livello. Una Roma senza Dybala è una Roma diversa, ovviamente con meno fantasia e con il colpo che potrebbe mancare negli ultimi metri. Dopo la gioia con l’Argentina adesso è il momento della prima con la Roma. Magari a Genova domenica prossima, quando tornerà la Serie A dopo questa sosta. Che potrebbe regalare un Dybala diverso.