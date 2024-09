Emergenza e rivoluzione rimandata: De Rossi ha deciso

Alla ripresa la Roma probabilmente non potrà contare su Dovbyk. De Rossi studia le soluzioni. Con Dybala pronto a giocare da centravanti

Al rientro, domenica 15 settembre, sarà Genoa-Roma. E De Rossi avrà il suo bel da fare nel corso della prossima settimana, quando torneranno tutti i nazionali, per cercare di trovare le soluzioni che servono per cercare di vincere la prima gara della stagione.

E c’è un problema in più per il tecnico giallorosso, visto che nonostante non sia nulla di grave, DDR, almeno secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dovrà quasi rinunciare sicuramente a Dovbyk. L’ucraino, che ha accusato un problema al flessore dopo la gara contro la Juventus è rientrato in anticipo dal ritiro della propria nazionale. La Roma cercherà in tutti i modi di recuperarlo, ma il giornale sottolinea che la sua assenza è probabile. Quindi via alle alternative.

Roma, Dybala da 9

La cosa certa, a quanto pare, è che sarà Dybala a giocare come punta centrale. E per la prossima partita ufficiale De Rossi, in attesa dell’inserimento completo di Hummels che deve trovare il ritmo partita e che ha bisogno comunque di un poco di tempo per mettersi a pari con i compagni, dovrebbe ancora giocare a quattro. Poi è evidente che si lavorerà anche e soprattutto su un pacchetto arretrato a tre: gli ultimi innesti indicano questa via.

Comunque, tornando al discorso Dovbyk, l’ex Girona ancora alla ricerca del primo centro in giallorosso non verrà rischiato: c’è l’Europa League subito dopo la gara contro gli uomini di Gilardino quindi o è al cento per cento – e dopo un problema muscolare serve tempo – oppure panchina, pronto, semmai, a uno scampolo di partita. Senza dimenticare che arruolabile rimane Shomurodov, al momento l’unico ad essere andato a segno contro l’Empoli in queste prime tre uscite.