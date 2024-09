Firma gratis e Roma avvisata: “È stato un grande errore”

Firma gratis e avviso immediato alla Roma, arriva subito la raffica di commenti che spiega tutto: “Così è stato un grande errore”.

Mats Hummels, dopo essere stato al centro delle speculazioni di mercato estivo, ha deciso di tornare per qualche giorno in Germania, come raccontatovi. Il difensore, accostato per mesi a diverse squadre tra cui la Roma e il Bologna, ha sciolto i dubbi sul suo futuro nel corso di questa settimana, al termine di una lunga estate, durante la quale è stato seguito da vari club, attirati dal status di svincolato di lusso, al termine dell’ennesima grande stagione della sua carriera.

La decisione di sposare la causa romanista, con l’affondo concreto e deciso giunto da Trigoria parallelamente alla definizione della trattativa per Mario Hermoso, è arrivata solamente a inizio settembre, con l’interesse della Roma intensificatosi soprattutto dopo il mancato ingaggio di Kevin Danso.

Addio al Borussia Dortmund, i tifosi hanno una certezza: “Errore far partire Hummels”

L’esperienza del difensore tedesco potrebbe risultate non poco importante per il reparto arretrato della Roma, atteso da una stagione non poco ricca di impegni e dispensi fisici. La scelta, appunto, è ricaduta sulla coppia saggia di svincolati, con il ventinovenne Mario Hermoso e il su citato tedesco, classe ’88.

Tutta la leadership e il carisma di Hummels sono state confermate in questi giorni anche da alcuni eventi social, come testimoniano diversi commenti dei tifosi del Borussia in merito alla sua presenza all’amichevole odierna, valevole come saluto alla carriera di Piszczek e Blaszczykowski. In tale occasione, come confermano i post pubblicati in questi minuti, ritraenti la celebrazione e l’omaggio alla carriera in giallonero del nuovo difensore della Roma, che con la sua ex casacca ha totalizzato ben 508 presenze, raccolte nell’arco di tredici anni.

Tanti i commenti su X e Instagram, molti dei quali fungono da saluto e ringraziamento al difensore, al quale sono stati rivolti anche degli sportivissimi auguri di buon proseguimento di carriera in giallorosso. Non mancano, però, alcune posizioni ‘polemiche’ da parte di diversi supporter che hanno evidenziato come il lasciar partire a costo zero un elemento così importante e carismatico sia stato “un grande errore”. Non pochi, come consultabile sotto al post, le posizioni dei tanti tifosi che avrebbero ambito ad una conferma progettuale di Hummels, ora difensore della Roma e reduce da una stagione che, proprio come i su citati commenti, testimonia la ancora grande e certa affidabilità da lui vantata.

