Inter, scippo bianconero: colpo Scudetto già prenotato

Colpo bianconero per l’Inter: i nerazzurri pensano già al futuro e hanno in mente l’innesto che potrebbe essere decisivo negli anni a venire

Il calciomercato, nonostante sia fermo, non si placa mai. Le notizie di interessamenti arrivano sempre e da un paio di giorni a questa parte – tranne che per le uscite, con alcune situazioni ancora aperte – guardano al futuro. Non solo a gennaio, ma anche per il prossimo anno.

Una squadra in Italia che ha praticamente chiuso il proprio mercato prima che lo stesso cominciasse è stata l’Inter. Marotta ha preso in anticipo Taremi e Zielinski a parametro zero e poi ha fatto poco, pochissimo. L’ossatura della squadra di Simone Inzaghi, che ha vinto lo scudetto senza nessuna rivale, è rimasta inalterata. Quindi, ovvio, che i nerazzurri siano i favoriti anche quest’anno. Ma se adesso si può pensare a fare una stagione intera con gli uomini che si hanno in rosa, dall’anno prossimo si deve obbligatoriamente, anche per sopraggiunti limiti d’età, cambiare qualcosa. Soprattutto in difesa. E il colpo i nerazzurri, secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, ce lo hanno già nel mirino.

Colpo bianconero, l’Inter vuole Bijol

Il profilo preferito, messo nei radar da un po’ di tempo, e che potrebbe essere il primo innesto dell’anno prossimo – difficile che un affare del genere si possa fare a gennaio – è quello che porta il nome di Jaka Bijol difensore sloveno dell’Udinese. Un nome che stuzzica, a quanto pare, l’interesse di Beppe Marotta che potrebbe affondare in colpo in anticipo e poi magari andare solamente a mettere i dettagli la prossima estate.

Anche perché come detto prima sono molti quelli che potrebbero salutare l’anno prossimo. Da Acerbi, che non è più di primo pelo, a De Vrij, che non solo non è più un ragazzino ma che ha un contratto in scadenza proprio alla fine della stagione che è appena iniziata. Insomma, quella di Bijol è sicuramente una situazione da monitorare con molto interesse.