Allarme bianconero, UFFICIALE: partita rinviata e nuova data già decisa

Ecco le ultime in merito al chiacchierato rinvio di un’attesa sfida di inizio campionato. Il maltempo colpisce il calcio italiano

Come di consueto, l’inizio di settembre è spesso sinonimo di maltempo sparso per l’intera penisola e, difatti, negli scorsi giorni sono stati frequenti e vigorosi i temporali che hanno colpito varie zone d’Italia.

Complice l’avvicinarsi del periodo più piovoso dell’anno, i prossimi giorni e le prossime ore non saranno da meno e, difatti, un’attesa sfida calcistica del bel paese rischia di subire un clamoroso rinvio, pronto a scatenare il livore di tifosi e appassionati.

Rinviata Virtus-Ascoli in data e ora da definire

Il match di Serie C tra Virtus Entella e Ascoli, programmato inizialmente per le 21:15 di stasera, non potrà avere luogo a causa dell’allerta meteo diramata nella città di Chiavari.

La Virtus non potrà dunque testare immediatamente le propria imbattibilità, ottenuta grazie a due convincenti prestazioni compiute nei primi due appuntamenti del campionato, tra le quali spicca senza dubbio alcuno il trionfo per 1-0 a sfavore dei rossoneri del Milan Futuro, dati per favoriti prima del fischio d’inizio. Il match, come rirportato sull’account Instagram dell’Entella, verrà recuperato nel corso della giornata di domani (alle 16:30).