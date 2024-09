Derby di fuoco, Roma tirata in ballo: acquisto ‘prenotato’

Gli intrecci di mercato tra Milan e Roma potrebbero non essere finiti qui: la presa di posizione che indirizza un’altra trattativa. I dettagli

Una delle ultime operazioni in entrata della Roma, prima di definire il doppio accordo con Hummels ed Hermoso, ha portato i giallorossi a chiudere l’affare con il Milan per lo scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers. Una volta strappata l’intesa con i rossoneri, Ghisolfi ha poi immediatamente riversato le sue attenzioni su Manu Koné, oggetto del desiderio anche del ‘Diavolo’.

Riuscendo ad accontentare le richieste del Borussia Monchengladbach, la Roma ha esaudito una richiesta esplicita di De Rossi, anticipando sul tempo il Milan che, frenato dalla mancata cessione di Bennacer, non ha potuto affondare il colpo. Ad ogni modo, gli intrecci di mercato tra i giallorossi e i rossoneri non sono finiti qui e potrebbero dar vita ad interessanti novità anche nel corso dei prossimi mesi. Con l’obiettivo di rinforzare la mediana con innesti mirati, infatti, il Milan potrebbe ritornare a puntellare la mediana con innesti mirati. I tifosi rossoneri, sotto questo punto di vista, non sembrano avere particolari dubbi su chi debba essere il padrone della mediana.

Scoppia la Ricci mania: molti tifosi di Serie A ne invocano l’acquisto

Messosi in luce nel corso della prima sfida dell’Italia in Nations League contro la Francia, Samuele Ricci si è meritato un abbondante 7 in pagella. Abile a dettare il ritmo della manovra e a farsi trovare pronto con inserimenti intelligenti, Ricci ha sfornato una prestazione da vero e proprio box to box. Tra i migliori in campo contro la Francia, il jolly granata sta facendo parlare di sé, alimentando i sogni di mercato di tifosi legati a squadre diverse. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

una società seria blinderebbe ricci per il mercato invernale, ma peccato che la società in questione non sia l’ac milan — LAURA (@infinityoras) September 7, 2024

Ora si sono svegliati tutti su Ricci

Io da quasi 2 anni lo chiedevo

Prossima estate ormai sarà troppo tardi per prenderlo

Chiederanno 30/35 milioni e il Milan purtroppo non li spenderà mai

Speriamo non perdano tempo almeno per lui però che ancora lo prendi a prezzo di favore https://t.co/OF5Ay1Tp8A pic.twitter.com/NZVRulXAFH — Spina14 (@Spina14_acm) September 7, 2024

Prima che sia troppo tardi prendiamo Ricci #milan — Alessandro (@Alessan15891502) September 7, 2024

A parte che l’anno scorso giocavi senza Tonali, Reijnders, loftus e musah, nessuno dice che con 20 mln ti portavi a casa Ricci, che al Milan serve come il pane — christian.O (@christi35368370) September 7, 2024

Leggo gran partita di Ricci.

Personalmente non avevo dubbi.

Per me è uno dei migliori centrocampisti della serie a.

Mi chiedo perché il Milan non ci abbia fatto almeno un pensiero, sarebbe stato perfetto. — intenditoredippica 🐎 (@musetto_davanti) September 6, 2024

Ricci andava preso quest’estate, se non quella prima ancora, ad una cifra contenuta, quest’anno farà il definitivo salto di qualità e la Roma ovviamente non parteciperà ad aste per lui. Ci vuole lungimiranza per certe cose. Consiglio agli scout della Roma FM24, è gratis. pic.twitter.com/yojfezaj9I — Lorenzo non Pellegrini (@Claudel_it) September 7, 2024

Ricci è un Paredes. Le Fee è più CC di movimento e per quello che serviva alla Roma ti servivano più lui e Kone. Dovbyk è il capocannoniere della Liga. Retegui ha 7 gol in Serie A e la Dea lo prende perché si rompe Scamacca. T’avrei voluto leggere con Retegui titolare… 😅 — Ecce Bomber (@EcceBomber) September 7, 2024