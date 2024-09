Incubo nazionali, UFFICIALE: nuovo infortunio in difesa

Ecco le ultime in merito alle condizioni uno degli elementi difensivi più preziosi per la nazionale di Luciano Spalletti

La prima pausa delle nazionali è spesso fonte di un certo livore da parte delle tifoserie dei vari club sparsi intorno al vecchio continente, i quali, dopo un europeo ricco e gustoso, avrebbero il desiderio di immergersi definitivamente all’interno della nuova stagione della propria squadra del cuore.

Oltre a spezzare immediatamente il ritmo della Serie A e delle altre massime leghe europee, la pausa nazionali spaventa appassionati e tifosi anche per via dei possibili infortuni dei propri giocatori più importanti e, difatti, anche questa volta l’impegno con gli azzurri avrebbe mietuto una vittima di pregio.

Calafiori fermo ai box: al suo posto Buongiorno

Il ferito del gruppo azzurro risponde al nome di Riccardo Calafiori, il quale aveva già manifestato un fastidio al polpaccio nel corso del confronto con la Francia di Barcola, durante il quale il gruppo di Spalletti avrebbe spedito un segnale di evidente ripresa dopo la clamorosa debacle dell’Europeo.

Il nuovo diamante dell’Arsenal, come riportato dal Corriere dello Sport, non affiancherà i propri compagni nel corso della sfida con l’Israele programmata per domani alle ore 20:45 proprio a causa del trauma contusivo rimediato contro i francesi. A sostituire il talentoso ex Roma – tornato a Londra per la riabilitazione – ecco Alessandro Buongiorno.