Infortuni Genoa-Roma, doppio verdetto per De Rossi

Giungono novità di rilievo in merito al prossimo delicatissimo appuntamento dei ragazzi di Daniele De Rossi

Il 15 settembre la Roma di Daniele De Rossi sarà chiamata a mandare ai propri tifosi un segnale di convinta redenzione in merito a quanto ottenuto sinora nelle prime tre partite dell’odierna stagione della massima lega italiana, durante le quali i giallorossi non hanno mai ottenuto i tre punti. Adesso, dopo l’approdo di Matt Hummels e Mario Hermoso, non vi sono più scuse per DDR e colleghi, anche e soprattutto considerando un mercato di prim’ordine, durante il quale sono sbarcati nella capitale una serie insospettabile di pezzi da novanta.

Anche il reparto offensivo, come sperimentato nel corso della sfida con la Juventus di Thiago Motta, è oramai completato grazie al prestito di Alexis Saelemaekers da parte dei diavoli di Fonseca. La Roma è dunque al completo e, l’organico a disposizione del Comandante di Ostia, risulta anche piuttosto in linea con quanto egli stesso ha preteso nel corso dell’estate.

Qualità e quantità sono stati i concetti chiave per l’operato di Florent Ghisolfi e, adesso, i tifosi si aspettano che il tridente Dovbyk, Soulé, Saelemaekers riesca a giustificare le decine di milioni di euro investiti, anche e soprattutto considerando che, sinora, l’unico misero centro della Roma porta il nome dell’attaccante meno “prezioso” di tutti, ovvero Eldor Shomurodov. Tuttavia, a Trigoria sono giunte informazioni poco rassicuranti proprio in merito alla sfida con i liguri.

Bani e Matturro pronti a rientrare contro la Roma

Il Genoa di Alberto Gilardino – capace di mettere in difficoltà la corazzata di Simone Inzaghi e conquistare quattro punti in tre partite – vede rientrare dall’infermeria Mattia Bani e Alan Matturro, i quali dovrebbero essere a disposizione dell’allenatore originario di Biella.

I rossoblu potrebbero dunque ritrovarsi con una linea difensiva più solida, utile a disinnescare la rinomata qualità palla al piede di Matias Soulé e Saelemaekers e l’imponente stazza di Artem Dovbyk, ancora in cerca del suo primo gol ufficiale in maglia giallorossa.