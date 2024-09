La Premier League ha fatto all in: Roma anticipata sul tempo

La Premier League ha fatto all in. Ancora una volta, e chissà per quante volte ancora, il campionato più ricco del mondo batte la concorrenza. Serie A inclusa.

L’estate 2024 sembra diventare sempre più la stagione degli ‘esterni’. Difensori, centrocampisti e perfino gli attaccanti sembrano essere stati travolti da questa insolita richiesta, con relativa ricerca, di giocatori che sappiano coprire al meglio la fascia. Che la vadano poi a coprire dalla parte bassa del campo o proiettati in posizione più avanzata, pare conti poco. L’importante è essere qualificati come ‘esterni’.

Chi ha un gioiello da esporre in quel ruolo si sfrega le mani in attesa di un’asta che possa risolvere i problemi economici per un bel po’. E’ il caso del Lecce e di Patrick Dorgu, esterno mancino classe 2004, che compirà vent’anni il prossimo 26 ottobre e già nel mirino di grandi club, italiani ed europei. Il commissario tecnico danese Lars Knudsen ha detto di lui: “Ha una qualità altissima in tutto quello che fa…Allo stesso tempo però è molto veloce e forte sia fisicamente che tecnicamente. ha una marcia in più“. Sarà anche per questo che lo inseguono in tanti.

La Premier League ha fatto all in. E Dorgu vola in Inghilterra

Il Milan di Gerry Cardinale e Paulo Fonseca da tempo ha preso informazioni sull’esterno danese. Ma i rossoneri devono prestare la massima attenzione alle ‘prestigiose attenzioni’ provenienti da oltre Manica.

Il Tottenham, così come l’immancabile Manchester United, sono sulle tracce del 20enne talento giallorosso. Le attenzioni sul giovane danese crescono in maniera esponenziale al punto che i dirigenti del Lecce ritengono come assai probabile l’eventualità che Patrick Dorgu venga ceduto nella prossima finestra di mercato invernale, a gennaio. Il talento danese è stato seguito anche dalla Roma che ha poi mollato la presa una volta appurate le pretese economiche della società salentina.

A breve, anche lui, attraverserà la Manica e saluterà il campionato italiano.