La Roma non ha affondato, Mourinho sì: l’affare si sblocca in prestito

Sono gli ultimi ‘colpi di coda’ del calciomercato. E’ il mercato dei ‘senza contratto’ e di coloro che cercano una nuova destinazione nei pochi campionati che ancora hanno il mercato aperto. Gli occhi e le attenzioni dei direttori sportivi e degli agenti dei calciatori sono rivolti principalmente verso il mercato arabo e turco.

Sono infatti i club della Saudi Pro League e le più importanti società turche i riferimenti più prestigiosi ed economicamente più convenienti. E’ principalmente lì che si cercano possibili acquirenti per più probabili conclusioni di affari. Ed è da lì che Cristiano Giuntoli spera che arrivino proposte interessanti per gli ultimi profili fuori dal progetto bianconero che ancora ‘albergano’ alla Continassa. E se per Arthur Melo non sembrano arrivare buone nuove, per Filip Kostic qualcosa si muove.

La Roma non ha affondato, Mourinho sì. E Kostic va la Fenerbahce

Se il mercato in entrata può essere, forse, definito come ‘completato’, le uscite in casa Juventus, sicuramente, non sono ancora ‘ultimate’. Nei pressi dei cancelli della Continassa, pronto ad intraprendere una nuova avventura professionale, vi è senza dubbio Filip Kostic, 31enne esterno mancino bianconero.

Thiago Motta ha comunicato già da tempo al serbo che nella sua Juventus non vi è posto per lui. Durante la sessione estiva non si è trovata la soluzione giusta. Rimangono in piedi le proposte provenienti dalla Turchia. In ordine di tempo vi è stato il Galatasaray il primo club ad interessarsi a Filip Kostic ma sembra che, al momento, sia il Fenerbahce, guidato da José Mourinho, in pole position per assicurarsi l’esterno bianconero. Lo rivela Matteo Moretto di Relevo specificando come l’operazione Kostic-Fenerbahce avverrebbe con la formula del prestito. Anche su Filip Kostic vi era stato un fuggevole interessamento della Roma prima che Florent Ghisolfi virasse decisamente verso altri obiettivi.