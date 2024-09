Rivoluzione Roma: De Rossi li cambia tutti

Vietato sbagliare nella sfida con il Genoa di Gilardino per Daniele De Rossi, il quale è pronto a cambiare il volto della propria Roma

Nonostante un punto prezioso conquistato contro la corazzata bianconera di Thiago Motta, il popolo giallorosso è stanco e, già a partire dall’appuntamento con il Genoa di Gilardino, la città eterna si aspetta una risposta immediata del gruppo capitanato da Daniele De Rossi.

Dopo l’approdo di Mario Hermoso, Mats Hummels e Alexis Saelemaekers il comandante di Ostia non ha più scuse: la rosa ora è di pregio e al completo. In molti, nel corso delle ultime settimane, hanno lamentato un approccio eccessivamente conservatore di Daniele De Rossi, il quale, in svariate zone del campo, sembrerebbe essersi appellato alle flebili certezze maturate nel corso della scorsa stagione.

L’incrostazione tattica più lamentata dai tifosi giallorossi riguarda senza dubbio alcuno il trio del centrocampo formato da Pellegrini, Cristante e Paredes, i quali, anche nella precedente stagione, erano spesso investiti del ruolo di spina dorsale dell’undici giallorosso.

Adesso, tuttavia, sono sbarcati a Trigoria nuovi sfavillanti talenti in ogni ruolo e, a centrocampo come in altri ruoli, il popolo giallorosso reclama una piccola rivoluzione delle certezze di DDR. Ora, i miseri due punti conquistati in ben tre match e alcune scelte obbligate dagli infortuni, potrebbero aver convinto De Rossi a mettere in campo un undici titolare ben diverso da quanto osservato in precedenza.

Genoa-Roma: DDR pronto a rivoluzionare il centrocampo e non solo

Svariate e affascinanti le possibili novità che DDR metterà in campo contro il Genoa di Gilardino, anche e soprattutto considerando le discutibili prestazioni confezionate nel corso dei primi tre match di campionato. Il Comandante di Ostia, al contrario di quanto avvenuto ad esempio a Thiago Motta con la sua rivoluzionata Vecchia Signora, sta ancora cercando di rintracciare un equilibrio e, per trovarlo, occorrerà anche compiere scelte coraggiose, con il rischio di acuire ulteriormente il livore dei propri tifosi.

Una delle scelte inamovibili di Daniele De Rossi risponde al nome di Lorenzo Pellegrini ma, ora che il capitano giallorosso è fuori per infortunio, DDR ha l’occasione di mischiare vigorosamente le carte in tavola, fornendo al proprio centrocampo il dinamismo necessario ad affrontare una formazione frizzante come il Genoa di Gilardino.

Ecco dunque che il Comandante di Ostia potrebbe optare persino per un tridente di centrocampo formato da Enzo Le Fée – nel centrocampista francese convivono qualità e quantità -, Niccolò Pisilli – la prestazione con la Juventus ha confermato le piacevoli impressioni covate in precedenza -, e Manu Koné, la cui breve performance nell’ultima partita ha immediatamente fatto tremare la titolarità di Paredes e Cristante.

Anche sul fronte della fase offensiva pare che DDR e colleghi abbiano in mente qualcosa di diverso, che possa penetrare la linea difensiva ligure a forza di qualità. Pare infatti che Dybala o addirittura El Shaarawy possano essere impiegati nel ruolo di falso nueve (Dovbyk è ancora in fase di recupero), con affianco Saelemaekers e Matias Soulé. Andrebbe così formandosi un tridente formato da calciatori dinamici, tecnici e creativi, sostenuti da un centrocampo di qualità e quantità.