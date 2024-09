Colpo gratis Juventus: firma un triennale

Il calciomercato estivo ha visto la Juventus tra le grandi protagoniste della Serie A. Le manovre di Giuntoli hanno ridisegnato la rosa bianconera, ed ora spunta una nuova operazione a parametro zero.

Il calciomercato estivo della Juve non è ancora finito in uscita. L’esterno Filip Kostic ha raggiunto la Turchia, dove ripartirà dal Fenerbahce di José Mourinho. Sempre dalla Super Lig turca, che vedrà il calciomercato ancora aperto fino al 13 settembre, ci sono novità in casa Roma. Il Galatasaray è piombato su Nicola Zalewski nelle scorse ore. Sono tanti i calciatori che in estate hanno salutato la Serie A per la turchia, tra cui Ciro Immobile e Victor Osimehn. Mentre la Juve completa l’ultima cessione si accendono i riflettori anche sulle manovre in entrata di Cristiano Giuntoli.

Uno dei nomi pregiati arrivato nella sessione estiva in casa bianconera è quello di Douglas Luiz. Seppure Thiago Motta lo stia schierando con parsimonia nelle prime uscite stagionali il suo arrivo in mezzo al campo, oltre a quello di Koopmeiners, ha ridisegnato gli equilibri nella zona nevralgica di gioco per la Juventus. Mentre è tutto pronto per l’ufficialità della cessione di Filip Kostic in Turchia, dall’Inghilterra c’è uno scenario in entrata che anticipa le future mosse di Cristiano Giuntoli in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, lotta a cinque per Partey: firma triennale a zero