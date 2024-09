Addio Zalewski, blitz Galatasaray a Roma per la firma

Addio Zalewski: nelle prossime ore si potrebbe chiudere l’affare in uscita. I dirigenti del Galatasaray, secondo fonti turche, sono attesi nella Capitale

La cessione di Zalewski si potrebbe materializzare nella giornata di oggi. Sì, perché la Roma, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe aperto alla cessione del giocatore e, soprattutto, nel pomeriggio si dovrebbe tenere un summit a Trigoria tra le parti in causa. Prima quello tra il club e l’entourage dell’esterno polacco al quale, secondo i media turchi, si potrebbe anche unire i dirigenti del Galatasaray.

Sì, perché secondo quanto raccontato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu – e poi confermato anche da altre fonti – i dirigenti della squadra di Istanbul dovrebbero prendere nei prossimi minuti un aereo direzione Italia. Che sarebbe la prima tappa di un giro europeo per andare a completare il mercato.

Calciomercato Roma, in città i dirigenti del Galatasaray

“La dirigenza del Galatasaray lascerà Istanbul per l’operazione di trasferimento alle ore 16.05. Il volo è ufficialmente programmato. La trattativa si svolgerà sia per l’ala che per il centrocampista e il difensore centrale. Prima tappa: l’Italia”. Questo si legge sul profilo X del giornalista, che svela quindi il viaggio e svela che, la prima destinazione, sarà appunto quella capitolina per cercare di chiudere per l’esterno sinistro che si potrebbe trasferire a titolo definitivo in Turchia andando a guadagnare moltissimi soldi rispetto a quello che è il suo contratto con la Roma.

Ore caldissime, quindi, dentro Trigoria. E oltre la volontà del giocatore che, come sappiamo, fa sempre la differenza, voce in capitolo ce l’avrà anche Daniele De Rossi che nelle prime tre uscite della stagione ha comunque mandato in campo Zalewski preferendolo, nel match di Cagliari, anche a Dybala. Certo, allora sembrava imminente un addio della Joya verso l’Arabia Saudita quindi ha influito anche questo nella scelta del tecnico della Roma. Adesso la situazione si è ribaltata. Con Zalewski che potrebbe salutare nelle prossime ore.