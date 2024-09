Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: è incedibile

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE. Arrivano le dichiarazioni di un grande dirigente che allontanano un possibile obiettivo di mercato della società giallorossa. Almeno per il momento.

Il mercato è chiuso ma questo non impedisce di certo alla società di intrecciare trattative. Si parte da lontano con i primi abboccamenti, per riuscire a capire la fattibilità o meno di un’operazione.

Se i segnali che arrivano sono buoni ci si lascia con una ‘concreta’ promessa di rivedersi, al fine di chiuderla nella successiva sessione di mercato, estiva o invernale che sia. I dirigenti sono sempre con gli occhi ben aperti alla ricerca di talenti da scovare per primi per poi sottrarli alla concorrenza. Vi sono, però, talenti, per i quali è difficile arrivare primi e se poi anche la società fa ostruzionismo, allora l’affare si complica. In questo inizio di stagione vi è un nome che sta attirando le grandi società come il miele gli orsi. Lo ha scoperto uno dei più importanti, e storici, talent scout del calcio italiano: Pantaleo Corvino. Il suo ultimo capolavoro porta il nome di Patrick Dorgu, difensore mancino del Lecce e della nazionale danese che ad ottobre compirà 20 anni.

Calciomercato Roma. Patrick Dorgu non arriverà

In molti hanno bussato alla porta della società giallorossa, desiderosi di apprendere le richieste per il classe 2004. Le intenzioni del Lecce sono state espresse chiaramente dallo stesso Pantaleo Corvino, responsabile dell’Area tecnica della società salentina.

Intervenuto a Piazza Giallorossa, Pantaleo Corvino ha voluto chiarire la posizione della società in riferimento alle voci di mercato che hanno interessato, e continuano ad interessare, il talento danese: “Abbiamo incontrato i suoi procuratori per dirgli che avremmo prolungato il contratto del ragazzo perché lo vogliamo tenere a Lecce. Siamo affezionati a lui e crediamo nelle sue potenzialità“. Queste le sue parole riportate da pianetalecce.it. Due frasi che sembrano smontare, almeno per il momento, tutte le ipotesi di mercato nate attorno a Patrick Dorgu. Le grandi di Serie A, Roma inclusa, devono mettersi l’anima in pace, almeno per questa stagione.

Ancora un anno al Lecce per proseguire la crescita e poi la probabile cessione, con incasso record, nel 2025.