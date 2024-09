Dalla Juve all’Inter: no alla Premier e firma a zero clamorosa

Dalla Juve all’Inter. Il campionato appena iniziato vede i nerazzurri favoriti per la vittoria dello scudetto. Dietro c’è la Juve di Thiago Motta. La sfida si allarga anche al mercato.

Terminato il calciomercato, e già prima che in Serie A si fischiasse il calcio d’inizio, è partito il tradizionale toto-pronostico: chi vincerà lo scudetto 2024-25?

Un plebiscito ha sancito l’Inter di Simone Inzaghi come assoluta favorita alla vittoria finale. Un bis tanto proclamato che appare una pura formalità. Troppo superiore la rosa allestita per Simone Inzaghi dal presidente Beppe Marotta rispetto ad una concorrenza che, Atalanta a parte, dà inizio a nuovi progetti con nuovi tecnici. Ecco quindi la Juventus di Thiago Motta, il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Paulo Fonseca e la Roma di Danielle De Rossi che, per la prima volta, guida la formazione giallorossa fin dal primo giorno. Inter davanti a tutte e la Juventus che insegue, almeno così dicono gli addetti ai lavori. Una nuova sfida tra nerazzurri e bianconeri che potrebbe avere perfino un ulteriore appendice sul mercato.

Dalla Juve all’Inter. Jonathan David ha fatto la sua scelta

Il mercato è in continua evoluzione. Le date di inizio e fine servono soltanto per tentare di perimetrare ciò che perimetrabile non è. Il mercato è in realtà aperto tutto l’anno e terminata la sessione 2024 si è già proiettati su quella successiva.

I profili che andranno in scadenza tra un anno sono già monitorati dai maggiori club europei. Tra coloro che si libereranno a giugno del 2025 vi è Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, del Lille. Su teamtalk.com si ricorda come l’attaccate canadese sia stato un dichiarato obiettivo di grandi club della Premier League. Dal Manchester United all’Arsenal, dal Tottenham al Chelsea, in diversi si sono fatti sotto per il classe 2000. Che ha poi valutato le varie opzioni decidendo di rimanere al Lille. Si parla ora di un possibile prolungamento del contratto che permetterebbe al club francese di non perdere l’attaccante a zero. Tra le opzioni possibili per Jonathan David non si possono dimenticare la Juventus e l’Inter. E’ facile immaginare come a breve si accenderà una grande sfida di mercato tra il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli ed il presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Il mercato oltre il campo.

Il Derby d’Italia è già iniziato.