Dalla Roma alla Juve: la scalata del gol per l’incasso giallorosso

Nuovo intreccio di calciomercato per Roma e Juve e Thiago Motta decisivo per l’incasso giallorosso. La scalata del gol può aprire le porte alla nuova firma in casa bianconera.

Prima della pausa per le Nazionali la Roma e la Juve si sono affrontate all’Allianz stadium. La sfida valida per la terza giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio a reti bianche, con i giallorossi che hanno dato prova di solidità difensiva, senza però riuscire a pungere in avanti. Ancor prima di incontrarsi in campo a Torino le due squadre sono state ancora una volta protagoniste di intrecci di calciomercato estivo. Ora c’è una novità in casa bianconera che potrebbe sorridere anche alle finanze del club giallorosso.

Anche in questa sessione di calciomercato estivo la Roma ha pescato un rinforzo dalla Juve. Se a gennaio era arrivato in prestito il giovane difensore Dean Huijsen, nella sessione ordinaria Florent Ghisolfi ha chiuso il colpo Matias Soulè in casa giallorossa. L’attaccante argentino, reduce da una stagione da protagonista col Frosinone, è passato alla Roma per quasi 30 milioni di euro. Un tesoretto che la società bianconera ha reinvestito nel mercato in entrata, al pari della cessione del difensore olandese, volato in Premier League.

Sorpresa Afena-Gyan in casa Juve: Thiago Motta può far incassare la Roma

Nell’ultimo giorno del calciomercato estivo poi la Juve ha chiuso per un attaccante ex Roma, lanciato in prima squadra da José Mourinho. Parliamo del ghanese Felix Afena-Gyan, che ha firmato un prestito dalla Cremonese alla Juventus Next Gen.

Proprio con la squadra giovanile bianconera, allenata da Montero, l’ex Roma si è da subito messo in mostra in Serie C. Subentrato nella ripresa si è scatenato contro il Catania, mettendo a segno una bellissima rete da fuori area per la Juve. Lo stesso Montero dopo la gara ha così commentato: “Speriamo di poter apprezzare ancora un po’ le sue qualità, che non se lo portino subito su.”

Chiaro riferimento alla promozione in prima squadra per volere di Thiago Motta che al momento, secondo quanto scrive Tuttosport, non sembra nei piani per l’ex giallorosso. Ma in caso di chiamata nella Juve dei big, non è escluso che i bianconeri lo acquistino definitivamente dalla Cremonese. Ricordiamo che la Roma ha mantenuto un 10 per cento sulla rivendita del classe 2003.