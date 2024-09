Genoa-Roma. Il campionato della formazione giallorossa riparte da Marassi con la sfida alla formazione rossoblù guidata da Alberto Gilardino.

Passata l’ondata azzurra ci si rituffa nel campionato. E’ in arrivo una quarta giornata ricca di spunti interessanti. Dopo i primi turni, sempre tradizionalmente ricchi di risultati a sorpresa, è il momento, per tutte le compagini, di ‘far partire’ concretamente la stagione.

Allo Stadio Luigi Ferraris si affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino e la Roma di Daniele De Rossi. Dopo i primi turni di campionato svoltisi sempre nel fresco delle serate agostane, la sfida di Genova proporrà un orario, le 12.30, che potrebbe riservare qualche ‘sorpresa’. Mancano ancora diversi giorni alla gara di campionato ma i due tecnici sono già al lavoro per preparare al meglio una sfida che assume già contorni importanti. Soprattutto per la Roma. Nonostante l’ottimo pareggio colto a Torino contro la Juventus la formazione giallorossa ha soltanto due punti in classifica dopo tre giornate. Troppo poco. Occorre una vittoria per muovere la classifica ed allontanare oscuri presagi.

Genoa-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

I restanti giorni che precedono la sfida al Luigi Ferraris serviranno ad entrambi i tecnici a fugare gli ultimi dubbi di formazione. Dubbi che si legano principalmente alla valutazione delle condizioni fisiche di alcuni dei possibili protagonisti.

Da entrambe le parti vi sono situazioni acclarate e dubbi da sciogliere. In casa Genoa il nuovo infortunio che ha colpito Fabio Miretti non ha certo regalato il buon umore ad Alberto Gilardino. Anche Daniele De Rossi deve valutare un paio di situazioni ed attende impaziente i responsi dello staff medico riguardo le condizioni di Pellegrini, infortunatosi in nazionale e di Dovbyk, tornato anche lui anzitempo dal ritiro della nazionale ucraina. Ad oggi è possibile immaginare uno scenario che veda scendere in campo le seguenti formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; Vasquez, Vogliacco, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Daniele De Rossi

Genoa-Roma verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Coloro che sono invece abbonati a Sky Q potranno seguire la gara sintonizzandosi sul canale 214 del decoder.