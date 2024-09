Genoa-Roma, subito titolare e rivoluzione De Rossi

Giungono indizi inequivocabili sulla formazione con cui la Roma di Daniele De Rossi andrà ad affrontare il Genoa di Gilardino

Il tempo della speranza e della fiducia è finito… Ora alla Roma di Daniele De Rossi occorre una e una cosa soltanto: vincere. Se è vero che il risultato delle prime tre giornate non dovrebbe risultare immediatamente indicativo rispetto allo stato di salute di una squadra sinora più simile ad un cantiere aperto che ad una formazione solida, c’è anche da considerare la classifica e i punti persi rispetto alle dirette rivali e, dunque, la partita con il Genoa di Gilardino rappresenterà realmente un momento cruciale per delineare definitivamente l’umore della tifoserie e, quindi, della piazza romana.

Il reparto che più di tutti ha destato perplessità tra le fila dei sostenitori capitoli è senza dubbio alcuno quello difensivo, dove DDR si trovava in debito di un paio di difensori centrale e di un terzino destro. Adesso tuttavia sono giunti nella capitale Saud Abdulhamid – il quale dovrebbe fungere da alternativa alle modeste prestazioni di Zaki Celik -, Mario Hermoso e Mats Hummels, pronti a rendere reale la tanto chiacchierata difesa a tre. Ecco le ultime sulle condizioni dei due nuovi centrali giallorossi e sul possibile impiego nella sfida con i liguri di Gilardino.

Hermoso è pronto, Hummels ancora ai box: pronta la difesa a tre

I due colpi di coda del mercato giallorosso hanno ricaricato di speranze una piazza resa scettica da tre prestazioni sottotono (quella di Torino senza dubbio la più apprezzabile), anche e soprattutto considerando che, sia nel caso di Mario Hermoso che di Mats Hummels, parliamo di calciatori navigati (soprattutto nel secondo caso), la cui esperienza potrebbe certamente fungere da collante di una linea difensiva sinora smarrita.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, gli anni di differenza (Hermoso classe ’95; Hummels classe ’88) si fanno sentire e, difatti, pare che, se nel caso di Hummels occorreranno ancora un paio di settimane per tornare in condizione, per Hermoso la preparazione individuale dell’estate abbia dato i suoi frutti, tanto che DDR potrebbe impiegare lui e la difesa a tre già a partire dalla trasferta ligure.