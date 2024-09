Grave infortunio in Nations League: salta la partita con l’Inter

Grave infortunio in Nations League e ridottissime possibilità di vederlo in campo contro l’Inter. Una perdita importante.

Gli allenatori mostrano sempre il sorriso a trentadue denti nel momento delle convocazioni delle diverse nazionali. Fieri ed orgogliosi che i loro ragazzi indossino le prestigiose divise nazionali.

Quando però le telecamere si spengono e vengono rimossi i microfoni, iniziano le preghiere laiche nella speranza che tutti ritornino sulle loro gambe. Gli infortuni non sono mai graditi. Ancor meno ad inizio stagione quando occorre mettere fieno in cascina in attesa del ‘freddo inverno calcistico’. La pausa dovuta alle nazionali, nei primi giorni di settembre, è poi la più temuta poiché va a cadere dopo i primi turni di campionato ed alla vigilia dell’esordio in Champions League. Ogni imprevisto, in questo periodo, causa, pertanto, un doppio danno. Ed al termine di questa sosta per le nazionali c’è chi, tra i tecnici, tirerà un sospiro di sollievo e chi, al contrario, maledirà come non mai l’avvenuta sosta.

Grave infortunio per Nathan Aké. Salterà l’Inter

Non sappiamo se maledirà davvero la sosta ma certo, anche solo per un istante, Pep Guardiola avrà perso la sua proverbiale calma.

Le immagini che hanno mostrato il difensore del Manchester City, e della nazionale olandese, Nathan Aké, uscire in barella hanno ‘regalato’ istanti di preoccupazione al grande tecnico spagnolo. Come rivelato da calciomercato.com è stato un problema di natura muscolare alla gamba sinistra a costringere il difensore orange ad abbandonare il campo. La sfida di Nations League contro la Germania per Nathan Aké si è conclusa al 45esimo del primo tempo. Un problema serio per Pep Guardiola in vista del doppio impegno che vedrà il suo Manchester City sfidare prima il Brentford, sabato pomeriggio, in Premier League, e poi mercoledì sera l’Inter nella gara di esordio della Champions League, stagione 2024-25.