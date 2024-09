Addio Roma e giallo Zalewski: il volo è stato annullato

Nicola Zalewski è l’ultima trattativa che riguarda il mercato estivo della Roma: il Galatasaray è in pressing ma c’è un colpo di scena

De Rossi potrebbe dover lasciare andare uno dei suoi pupilli per un semplice discorso economico. Il ragazzo è al centro di molte critiche da parte dei tifosi, anche se una parte vorrebbe trattenerlo nella Capitale. Siamo arrivati ad un punto di svolta.

La Roma ha chiuso il suo mercato fuori tempo massimo, con gli acquisti degli svincolati Hermoso e Hummels. In realtà, grazie ad alcune finestre ancora aperte, come in Turchia, le manovre giallorosse non sono arrivate ancora al completamento. Lina Souloukou e Florent Ghisolfi sono vicinissimi alla cessione anche di Nicola Zalewski. L’esterno di origine polacca era stato accostato al PSV Eindhoven nelle scorse settimane, ma alla fine nonostante un’offerta vantaggiosa di 9 milioni di euro, non si è arrivati ad un accordo.

Sul suo lato di campo la Roma può vantare sia Saelemaekers che El Shaarawy, bloccato in questo avvio di stagione da una condizione non ottimale. Nonostante le presenze in queste prime tre gare di Serie A, la strada per il classe 2002 rischia di essere bloccata e per questo si è pensato al trasferimento. Non tutti i tifosi sono rimasti dalla sua parte, visto che parecchi sono critici per il rendimento offerto ultimamente. Il Galatasaray si è affacciato con argomenti piuttosto convincente sia per il ragazzo che per la società e l’accordo è davvero ad un passo.

Zalewski al Galatasaray, la trattativa va per le lunghe: il volo per la Turchia è già stato spostato

Come sottolineato su X dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, di Sports Digitale, il Galatasaray aveva già programmato un volo per rientrare a Istanbul nella giornata di ieri alle ore 12. I dirigenti del Bosforo sono infatti nella Capitale da un paio di giorni e immaginavano una chiusura più rapida della trattativa. Per Zalewski sono pronti circa 2 milioni di euro l’anno, mentre alla Roma andrebbero circa 10 milioni, compresi i bonus.

Gli esponenti del club turco hanno intenzione di fermarsi ancora qualche ora a Roma prima di ripartire e sembra proprio che la deadline sia fissata per questa sera. Il calciatore di Tivoli dovrebbe imbarcarsi per raggiungere la sua nuova destinazione fra poco, salvo colpi di scena. Per i Friedkin sarebbe un’altra clamorosa plusvalenza, visto che si tratta di un prodotto del vivaio, che tra l’altro andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025.