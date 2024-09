Allarme Genoa-Roma: ansia De Rossi per tre big

Ecco le ultime da Trigoria, dove Daniele De Rossi sta preparando con attenzione la sfida con il Genoa di Alberto Gilardino

Con la pausa delle nazionali alle spalle, tifosi e appassionati della massima lega italiana possono tornare a concentrarsi su questo affascinante inizio di campionato, che sinora ha riservato una serie di sorprese in grado di movimentare ancor più del previsto una stagione potenzialmente gustosa.

All’interno di questo cangiante mosaico calcistico la Roma di Daniele De Rossi sembrerebbe avere le caratteristiche per svolgere un ruolo primario, se non fosse per un esordio a dir poco tiepido, capace di scoraggiare non poco gli ottimismi del popolo giallorosso.

Non a caso l’imminente sfida con il Genoa di Gilardino parrebbe già rappresentare un esame dall’esito obbligato per DDR e colleghi, i quali dovranno immediatamente fornire un valido motivo alla tifoseria per non desiderare un repentino e salvifico cambio di allenatore.

Se da una parte è vero che, in particolare nelle prime due giornate, il Comandante di Ostia sia sceso in campo con un organico ancora incompleto, dall’altra vi sono svariate scelte controverse, che, almeno a livello mediatico, hanno inevitabilmente spostato la bilancia delle responsabilità verso la panchina dell’ex capitano della Roma. Adesso, in vista del delicato match con i liguri, giungono da Trigoria le ultime sulle condizioni di alcune delle gemme più preziose dell’organico capitolino.

Allenamento individuale per Dovbyk e Le Fée; torna in gruppo Koné

La pausa delle Nazionali, coadiuvata ad una frenetica partenza del campionato, ha dispensato caos tra le infermerie dei club nostrani, costrette a fare i conti con una serie di fastidiosi infortuni. La Roma non è da meno ma, secondo quanto riportato da Matteo Cirulli sul proprio account X (Twitter), pare che vi sia ottimismo per diversi elementi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Pare infatti che Koné, Celik e Pisilli abbiano partecipato all’allenamento di gruppo, il che farebbe facilmente intendere che non vi siano problemi a schierarli già a partire dal confronto di domenica pomeriggio con i liguri di Gilardino (notizia piacevole soprattutto per quanto concerne il centrocampista francese, le cui qualità stanno monopolizzando le chiacchiere della tifoseria tra i vicoli della capitale).

Ancora preclusi dal lavoro collettivo, tuttavia, ecco Pellegrini, Le Fée e Artem Dovbyk, il quale attende ancora con ansia di insaccare il suo primo gol in maglia giallorossa e intorno alle cui condizioni, nonostante l’allenamento indivuduale, sembrerebbe esserci ottimismo.

Intanto Tommaso Baldanzi, reduce da una rocambolesca tripletta con l’Under 21 della nazionale, prosegue il suo allenamento specifico. La tifoseria intanto attende con ansia il rientro delle due gemme argentine che rispondono al nome di Matias Soulé e Paulo Dybala, su cui la città eterna nutre aspettative ormai rinomate in termini tecnico-tattici, ma anche sul piano prettamente caratteriale.