Conto alla rovescia Zalewski: cosa manca per la firma

Conto alla rovescia Zalewski. L’infinita trattativa che riguarda il giovane terzino polacco sembra ad un passo dalla felice conclusione. Ma c’è ancora un problema da risolvere.

In casa Roma non c’è soltanto il pensiero alla prossima sfida di campionato contro il Genoa. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta cercando di portare a dama un’altra operazione di mercato, l’ultima?

Il mercato in questione non si basa soltanto su eclatanti e costosi acquisti. Soprattutto nel mercato italiano, con la cronica mancanza di liquidità, sono le cessioni la componente fondamentale poiché sono le operazioni in uscita ad alimentare, il più delle volte quasi integralmente, i sogni in entrata. La Roma ha investito, e tanto, nella sessione estiva appena conclusa. Buon senso impone di rientrare, seppur parzialmente, dei denari versati. I prestigiosi acquisti sbarcati nella capitale devono, e dovranno, essere in parte compensati se non da pari almeno da altrettanto prestigiose uscite. Questione di ore ed un profilo importante della formazione di Daniele De Rossi potrebbe lasciare la società giallorossa. Un nome presente da tempo nella lista ‘uscite’ del direttore sportivo della Roma ma che fino ad oggi non è riuscito a trovare la quadra per la cessione. Fino ad oggi…

Conto alla rovescia Zalewski. I turchi sono ad un passo

Nicola Zalewski, 22enne, terzino polacco, è una pedina importante per Daniele De Rossi. La conferma arriva dalle presenze del giovane terzino in questo inizio di stagione. Il suo nome è sempre stato inserito nell’undici iniziale dal tecnico di Ostia.

Il giovane terzino è da tempo in orbita Galatasaray che lo ha scelto come suo prossimo terzino sinistro. L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha rivelato le ultime sul terzino della Roma, Le sue dichiarazioni riguardo il futuro di Nicola Zalewski, indicano come decisiva la serata di oggi. Al momento, però, la Roma sta ancora cercando l’intesa con il club turco. Il nodo della trattativa non riguarderebbe l’accordo economico tra il Galatasaray e Zalewski, ma tra il club del paese della mezza luna e la Roma. L’offerta della società giallorossa, quella turca, per il cartellino del 22enne polacco è ancora troppo bassa rispetto alla richiesta della Roma che non intende scendere sotto i 10 milioni di euro.