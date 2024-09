Dietrofront bianconero: Raibot torna dal grande ex

In attesa del ritorno del campionato di Serie A, in sede di calciomercato bisogna segnalare delle novità importanti su Adrien Rabiot.

Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi torna sul campionato di Serie A. Nel prossimo weekend, infatti, sono in calendario delle gare molto importanti, anche perché c’è molto equilibrio in classifica.

Nell’ultimo turno di campionato prima della sosta, soprattutto grazie al pareggio tra la Juve e la Roma, la classifica della Serie A si è molto accorciata. Basti pensare che ci sono ben quattro squadre a guidare la graduatoria del massimo campionato italiano: la squadra di Thiago Motta, l’Inter, Torino ed Udinese.

Tuttavia, in attesa del quarto turno di campionato, bisogna registrare delle novità di mercato per uno dei giocatori più chiacchierati nel corso di quest’estate, ovvero Adrien Rabiot (accostato fortemente anche alla Roma di Daniele De Rossi). Su quest’ultimo, infatti, bisogna registrare un importante ‘dietrofront’ bianconero.

Rabiot, Newcastle frenato dalle richieste del francese: spunta l’ipotesi Tottenham

Come riportato da ‘football insider’, infatti, l’interesse del Newcastle ha subito una brutta frenata non appena ha sentito le costosissime richieste da parte della mamma-agente di Adrien Rabiot. Sull’ex Juve c’è anche il Manchester United, ma in queste ultime ore sono arrivate novità sul fronte Tottenham.

Secondo quanto raccolto da ‘football.london’, infatti, il centrocampista si è offerto al Tottenham di un altro ex Juve, ovvero Fabio Paratici. Quest’ultimo, nonostante il suo addio ufficiale dello scorso 21 aprile, ha ancora un ruolo importante nelle decisione strategiche degli ‘Spurs’. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro del calciatore transalpino.