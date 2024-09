Dybala in panchina, tifosi scatenati: la richiesta al tecnico

La panchina di Paulo Dybala scatena i tifosi sul web. Critiche e richiesta perentoria al tecnico, mentre l’attaccante giallorosso sta tornando a Roma in queste ore.

Paulo Dybala ha ritrovato la chiamata della Nazionale Argentina dopo esser stato escluso dalla Coppa America questa estate. L’attaccante della Roma, assoluto protagonista del calciomercato estivo, è tornato anche alla rete con la Seleccion. La Joya ha siglato la rete del 3-0 contro il Cile, subentrando a dieci minuti dal novantesimo minuto. Nonostante il ritorno al gol con l’Albiceleste, il commissario tecnico Lionel Scaloni nell’ultima gara della Nazionale per le qualifiche ai Mondiali, lo ha tenuto nuovamente in panchina.

Dopo aver giocato appena 12 minuti contro il Cile, che gli sono bastati per trovare la rete nel finale, Paulo Dybala è rimasto in panchina per 85 minuti contro la Colombia. I Cafeteros hanno superato di misura la Seleccion di Scaloni, grazie al 2-1 siglato da Mosquera e James Rodriguez su calcio di rigore. Per l’Albiceleste non è bastato il gol dello juventino Nico Gonzalez ad evitare la sconfitta in casa della Nazionale colombiana. Ha fatto rumore la decisione del CT Lionel Scaloni di rinunciare nuovamente a Paulo Dybala dal primo minuto, decidendo di gettarlo nella mischia solo negli ultimi 5 minuti prima del novantesimo.

Dybala in panchina con l’Argentina, tifosi scatenati sul web: critiche a Scaloni

L’ingresso in campo di Paulo Dybala è stata l’ultima mossa decisa dal commissario tecnico Lionel Scaloni, ma non è bastata per evitare la sconfitta in casa della Colombia. Ora l’attaccante giallorosso è di ritorno a Roma, insieme a Leandro Paredes e Matias Soulé.

Poche ore fa lo stesso Paulo Dybala, tramite il proprio profilo Instagram, ha condiviso una serie di scatti con la maglia dell’Argentina. I tifosi della nazionale Albiceleste hanno sommerso di critiche il CT Scaloni, reo di avergli riservato troppo poco tempo in campo contro la Colombia. Si legge nei commenti dei sostenitori sudamericani una forte perplessità per aver visto l’attaccante della Roma in panchina fino al minuto 85°. Il coro è unanime, Paulo Dybala merita più spazio tra i titolari.