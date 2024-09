Errore tecnico dell’arbitro: UFFICIALE, partita da ripetere

L’errore dell’arbitro riscrive la classifica, creando le premesse per la ripetizione della partita: classifica subito stravolta. Ecco i dettagli

Non sono poche le condizioni che possono causare la ripetizione di una gara. Tra queste, impossibile non considerare quelle relative agli errori dei direttori di gara. Oltre ad alimentare spesso polemiche roventi, infatti, errate valutazioni da parte degli arbitri possono diventare la base della ripetizione di alcune partite.

Quanto successo in uno degli ultimi quadrangolari di Prima categoria ne è una testimonianza tangibile. Il match in questione è Fontane-Carbonera che, disputata lo scorso 25 agosto, dovrà essere ripetuta a causa di un errore tecnico del direttore di gara. Il giudice sportivo ha infatti accolto il reclamo ufficiale avanzato dalla società Fontane, nel quale si poneva l’accento sull’errore tecnico dell’arbitro che, dopo aver assegnato un calcio di rigore alla Fontane, aveva deciso di ritornare sui suoi passi, decretando un calcio di punizione a favore del Carbonera per ingresso in area di un attaccante.

Ripetizione della partita nel trofeo di prima Categoria: ecco cosa è successo

Da qui il reclamo del Fontane e il verdetto ufficiale del giudice sportivo che ha accolto il ricorso, “essendo intervenuta una modifica della regola 14 del Regolamento del gioco del calcio con efficacia dal primo luglio 2024”. Secondo questa nuova disposizione, infatti, “l’invasione d’area da parte di un giocatore attaccante, senza interferenza con l’esecuzione, non incide sulla validità della rete“.

Il giudice sportivo ha dunque accolto il ricorso, non convalidando il risultato maturato sul campo – gara che, ricordiamolo, era terminata in parità – e disponendo la ripetizione della gara, che con ogni probabilità sarà disputata il 25 settembre. Intanto la nuova classifica vede il Rio in vetta a 6 punti con due gare giocate, il Condor a tre punti e Carbonera e Fontane attualmente in fondo alla classifica a quota zero.