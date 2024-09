Esonero Fonseca, taglio UFFICIALE e sorpasso prima di Milan-Venezia

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non ha iniziato bene la stagione. E i bookmaker sono scatenati. Il portoghese è il primo della lista: le cifre sono ufficiali

Sono passate solamente tre giornate, ma il quadro inizia davvero a essere completo. E diciamo che ci sono degli allenatori che non è che se la passino benissimo. E rischiano, perché lo sappiamo tutti: se una squadra va male il primo a saltare è sempre il tecnico, mica si può cambiare l’intera squadra.

E, tra le big, quella che ha deluso di più dopo i primi tre impegni ufficiale è sicuramente il Milan di Paulo Fonseca. Non solo per i risultati – due soli punti in tre gare con un calendario non certo molto complicato – ma anche per quello che è successo all’Olimpico quando Leao e Theo Hernandez, da poco entrati sul terreno di gioco, non hanno partecipato al cooling break. La società ha minimizzato, ma per tutti è stato un evidente dimostrazione di contrarietà alla scelta di tenerli inizialmente in panchina. Cose queste che sapevamo, ovvio. Ma che Fonseca rischia, ce lo dicono anche le quote della Sisal.

Esonero Fonseca, le quote ufficiali

Tra i tecnici che potrebbero essere esonerati, il portoghese ex Roma è quello che ha la quota più bassa: un suo addio anticipato alla panchina rossonera si gioca solamente a 1,65 volte la posta. Addirittura assai più bassa di quelle che vedono protagonisti Di Francesco del Venezia e Nesta del Monza: anche loro non hanno iniziato alla grande ma, nonostante questo, un esonero è dato a 2 volte la posta. Poi ci sono Palladino a 3,50 e Nicola del Cagliari a 4.

Ovvio che in tutto questo ci sono anche quelli che rischiano di meno: Simone Inzaghi dell’Inter e Thiago Motta della Juventus sono i due tecnici ben saldi, almeno secondo gli analisti della Sisal, sulle proprie panchine: un loro addio è dato a 20 volte la posta, quindi quasi impossibile. E De Rossi? Bene, l’allenatore della Roma si gioca a 6 volte la posta. Conte e Gasperini, invece, sono dati a 12. Questo è il quadro completo.