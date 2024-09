Portano Allegri sulla nuova panchina: la cifra è bollente

Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Juventus, ecco la soluzione a sorpresa per il futuro di Max Allegri: le ultime

Ottenuta la buonuscita con la quale si è chiusa la sua esperienza sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Nonostante i timidi abboccamenti dall’Arabia Saudita, il tecnico livornese ha preferito prendersi del tempo per valutare con attenzione una decisione che allo stato attuale della situazione potrebbe rivelarsi assolutamente determinante.

Pur considerando le difficoltà contingenti che ha dovuto attraversare, l’Allegri bis si è rivelato un sostanziale flop per la Juventus. La vittoria della ‘Coppa Italia’, da sola, è un bottino troppo magro per chi aveva deciso di puntare sul tecnico livornese per porre le premesse, e poi consolidare, un progetto vincente. Anche questo spiega il motivo per il quale, al di là di qualche timido sondaggio esplorativo, nelle ultime nessuna big abbia seriamente affondato il colpo per Allegri. A tal proposito, tra i sogni dell’ex tecnico della ‘Vecchia Signora’ c’è il desiderio di guidare un giorno una panchina di Premier. Accostato dai betting analyst in passato alla panchina della Nazionale inglese, Allegri è finito nuovamente al centro degli intrighi dei siti scommesse britannici.

Nuova panchina per Allegri: dall’Inghilterra l’ultimo indizio

A tal proposito, impossibile non prendere in considerazione quanto riferito dal portale Bettinglounge.co.uk, che riporta la quota con la quale Bet Victor banca il possibile approdo di Allegri sulla panchina del Manchester United.

Vedere Allegri ‘vestirsi’ dei colori dei Red Devils, infatti, paga 34 volte la posta. Si tratta di una quota chiaramente alta, a maggior ragione se confrontata con quella che contraddistingue l’erede più papabile di ten Hag: ci stiamo riferendo a Southgate che, dopo aver dato le dimissioni da commissario tecnico dell’Inghilterra, potrebbe essere stuzzicato all’idea di avviare un nuovo progetto sulla panchina dello United. Almeno questa è la posizione dei betting analyst del sito scommesse sopra citato, che bancano il binomio ten Hag-Manchester United ‘soltanto’ tre volte la posta.