Roma, a Totti non piace il ‘nascondino’: “Bisogna fare chiarezza”

In casa Roma, in attesa del match di domenica contro il Cagliari, bisogna registrare delle dichiarazioni di Francesco Totti.

Dopo aver ottenuto un pareggio importante prima della sosta nella trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta, la Roma è pronta a scendere nuovamente in campo. Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, infatti, nel prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A.

La Roma, dunque, è attesa da un’altra difficile trasferta, ovvero quella dello Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Tuttavia, al netto dell’ostacolo genoano, la squadra di Daniele De Rossi dovrà fare di tutto per cercare di portare a casa i tre punti.

Il team capitolino, infatti, ha totalizzato solo due punti nelle prime tre giornate di campionato. Per questo motivo, di fatto, la Roma non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle vetta della classifica. Proprio su questo momento della squadra di Daniele De Rossi bisogna registrare delle dichiarazioni di Francesco Totti.

Francesco Totti: “La campagna acquisti della Roma non convince. Bisogna fare chiarezza”

L’ex capitano giallorosso, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Se mi è piaciuta la campagna acquisti estiva della Roma? Nì, non mi convince. All’ultimo, dopo i casini che sono successi, hanno iniziato a mischiare un po’ tutto. Ora bisogna vedere se hanno fatto le scelte giuste, speriamo di sì. Adesso tocca a Daniele (De Rossi, ndr) cercare di metterli in campo nel migliore dei modi e farli recuperare dal punto di vista fisico. Chi ha fatto il mercato migliore? La Juve”.

Francesco Totti ha poi continuato il suo intervento: “De Rossi? Riusciamo a sentirci spesso, mi chiede anche qualche consiglio. Lui è felice di cosa sta facendo ed ora proverà a fare meglio, perché non si aspettava di partire così male. Ha voglia e testa e per migliorare. Giocatori romani che vanno via? Bisogna fare chiarezza. Se tu esci allo scoperto, dicendo la verità, è tutto più semplice. Mentre se nascondi quello che c’è a Trigoria diventa tutto più complicato per tutti. Bisogna essere chiari, obiettivi, i tifosi vogliono questo”.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore, dunque, sono poi terminate così: “Ritorno alla Roma? Non mi ha chiamato mai nessuno. Se mi aspettavo questo? No. Ma siamo tutti felici, sia io che loro. I tifosi, invece, lo sono un po’ meno. Baldanzi? E’ un calciatore forte e non è giusto fare dei confronti. Sono felice sia per lui che per la Nazionale, ma ora deve pensare a segnare anche per la Roma. Perché gente come me, Del Piero e Maldini sono fuori dal calcio? Perché puoi diventare ingombrante, dei nomi così importanti possono offuscare tutto quello che c’è intorno ad una squadra. Se non siamo presi in considerazione, evidentemente, si è legati sia ad altri pensieri che ad altri obiettivi”.