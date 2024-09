Dal Milan alla Roma: sorpasso bianconero e firma last minute

Ecco le ultimo in merito all’affare più chiacchierato delle scorse ore all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini

Si avvicina a grandi passi l’attesa e delicata sfida dell’As Roma con il Genoa di Alberto Gilardino, da cui i sostenitori giallorossi si aspettano un deciso cambio di passo rispetto alla modestia dei primi tre appuntamenti del campionato, durante i quali i ragazzi di DDR hanno conquistato due miseri punti.

Il Comandante di Ostia dovrà necessariamente individuare e applicare efficacemente una nuova strategia, in grado di garantire all’undici titolare un equilibrio sinora estraneo alla manovra messa in campo contro Cagliari, Empoli e Juventus (quest’ultima è sinora la prestazione più convincente della stagione giallorossa).

Ora, l’ex capitano della Roma attualmente seduto in panchina (in realtà risulta piuttosto complicato se non impossibile vedere De Rossi accomodato in panchina) non ha più scuse: il mercato in entrata ha fornito in extremis tutte le pedine mancanti e, adesso, toccherà a De Rossi posizionarle in campo a modo, nel tentativo di valorizzarne le rispettive qualità e di conquistare l’armonia necessaria a tornare nelle zone della classifica a cui i romanisti si erano ormai abituati nel corso del terzo millennio. Nelle ultime ore, tuttavia, si è nuovamente movimentato il mercato giallorosso.

Zalewski resta a Roma, il Besiktas scippa Fodé Ballo-Touré al Galatasaray

A mercato chiuso, il protagonista assoluto degli scorsi giorni è stato senza dubbio alcuno Nicola Zalewski, il cui futuro all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è stato più volte messo in discussione a causa del forte interessamento manifestato dal Galatasaray.

I turchi sembravano infatti certi di poter sottrarre l’esterno originario di Tivoli ai vertici capitolini, tanto che nelle scorse ore un emissario della società turca si è recato a Trigoria per definire i dettagli definitivi al trasferimento.

Alcuni ostacoli sembrerebbero tuttavia essersi frapposti tra Zalewski e i turchi, i quali, nonostante i tentativi ancora in atto per acquisire il cartellino del polacco, parrebbero aver concentrato le proprie attenzioni su un’alternativa più volte chiacchierata: Fodé Ballo-Touré del Milan.

Anche in questo caso, tuttavia, pare che il Galatasaray potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, dato che i connazionali del Beşiktaş, secondo quanto riportao da Matteo Moretto, sarebbero impegnati a compiere un ultimo convinto tentativo per portare in bianconero il talentuso terzino classe ’97.