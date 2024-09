La clausola fa saltare il banco: Vlahovic-Juve, nuovo colpo di scena

Uno dei temi che calamiterà le maggiori attenzioni in casa Juventus riguarda sicuramente il futuro di Dusan Vlahovic. L’incastro che può far saltare il banco

Archiviato il pareggio casalingo maturato all’Allianz Stadium contro la Roma, per la Juventus di Thiago Motta è già tempo di voltare pagina. Al ‘Castellani’ di Empoli i bianconeri cercano risposte importanti soprattutto dai neo acquisti, frutto dei recenti investimenti della Vecchia Signora. Dopo essersi lasciata alle spalle una sessione trasferimenti che l’ha vista interpretare un ruolo tutt’altro che banale, però, la Juve è attesa da nuove partite in sede di contrattazione.

Uno dei temi più spinosi, per il profilo del calciatore preso in considerazione ma anche per le cifre in ballo, riguarda sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, messosi in luce in questo primo scorcio di stagione con due reti, è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Il nodo principale riguarda le cifre con le quali il nuovo accordo dovrebbe essere suggellato. Grazie ai bonus inseriti nel contratto attuale, infatti, l’ex bomber della Fiorentina guadagnerebbe circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. Cifra considerata fuori dai nuovi parametri della Juventus, che sta orientando le sue mosse di mercato verso la direzione della sostenibilità e della lungimiranza. Ecco perché l’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di proporre a Vlahovic un contratto spalmato per più anni, ma dalle cifre sensibilmente più basse rispetto a quello attuale. La partita a scacchi tra le parti non è ancora entrata nel vivo ma già si registrano le rispettive prese di posizioni.

Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic: asso nella manica per Giuntoli

In un mosaico ancora tutto da comporre, la Juventus potrebbe avere dalla sua delle carte tutt’altro che trascurabili. A fare il punto della situazione sulla questione ci ha pensato Juventibus, che si è espresso così sul tema, ponendo l’accento sull’eventuale proposta che andrà a mettere sul piatto il club bianconero:

“La Juventus vuole andare sotto i 10 milioni di euro annui. Giuntoli approccia Ristic con cauto ottimismo per stilare insieme il nuovo contratto del serbo: redistribuzione dei bonus ed eventuale clausola rescissoria possono aiutare il dialogo ad inizio ottobre”.