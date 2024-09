Nemmeno convocato: salta Genoa-Roma

Domenica c’è Genoa-Roma, e De Rossi spera di recuperare almeno un paio di uomini che non sono tornati al meglio. Anche Gilardino ha dei problemi

Manca poco al ritorno in campo della Roma: domenica a pranzo i giallorossi di Daniele De Rossi saranno impegnati sul difficile campo del Genoa che, al Ferraris, ha già fermato l’Inter alla prima giornata di campionato. Certo, poi i liguri hanno perso sempre tra le mura amiche contro il Verona, ma la truppa di Gilardino è una formazione da prendere con le pinze.

Dopo l’avvio a rilento, comunque, DDR non può permettersi un altro passo falso. Alla sua squadra servono per forza i tre punti per conquistare anche la prima affermazione dell’annata. Non si può andare oltre, è evidente, perché nessuno ti aspetto e quando inizi con l’handicap, poi, è sempre più complicato riuscire a venirne fuori. De Rossi, comunque, ha i suoi problemi di formazione: Dovbykk potrebbe recuperare mentre per quanto riguarda Le Fée, questa mattina l’aggiornamento è stato di un giocatore che non dovrebbe essere in nessun modo rischiato.

Genoa-Roma, non ci sarà Messias

E per quanto riguarda il Genoa? Recuperato De Winter, Gilardino ha un problema in mezzo al campo, visto che Messias è stato impiegato lì nel 3-5-2 che di solito è il sistema tattico che i rossoblù utilizzano durante le partite di campionato. Secondo il Corriere dello Sport l’ex Milan va verso l’esclusione dalla lista dei convocati dopo il problema muscolare che lo ha fatto uscire proprio sul finale dell’ultima gara di campionato.

Al suo posto è pronto Malinovskyi. E non è che sia un grande cambio per Gilardino, o per meglio dire una grande perdita quella di Messias. L’ex Atalanta infatti è uno che vede la porta con serenità, che ha qualità tecniche e che potrebbe creare dei grattacapi. Insomma, è da tenere davvero sotto la lente d’ingrandimento.