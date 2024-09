Norme Uefa violate e retrocessione: ora è UFFICIALE

In queste ore, di fatto, bisogna registrare una bruttissima notizia per una big dell’intero calcio europeo.

Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, l’attenzione dei media e dei tifosi è tornata a focalizzarsi sulle squadre di club. Nel prossimo weekend, di fatto, la Serie A ritorna con delle gare molto importanti.

Tra queste bisogna sicuramente inserire la gara della Roma. I giallorossi, infatti, saranno di scena domenica prossima allo Stadio Marassi per sfidare il Genoa di Alberto Gilardino. Dopo aver totalizzato due punti nelle prime tre giornate di campionato, di fatto, gli uomini di Daniele De Rossi dovranno fare di tutto per cercare di vincere questa partita.

Ma i prossimo turno di campionato porta con sé altre insidie, visto che trascorso il weekend ci sarà il ritorno della ‘Regina’ delle tre competizioni europee: la Champions League. Nel frattempo, però, bisogna registrare una doccia fredda proprio per una delle squadre più importanti del ‘Vecchio Continente’.

Uefa, lunedì inizierà l’udienza per le accuse al Manchester City per aver violato le norme del fair play finanziario

Come riportato da ‘Sky Sport News’, infatti, l’udienza per le 115 accuse a carico del Manchester City inizierà lunedì prossimo. Il club inglese, di fatto, è finito nel mirino del fair play finanziario della Premier League.

Secondo il campionato inglese, infatti, il Manchester City non ha sia rispettato per ben 5 anni le norme del fair play finanziario che non pienamente collaborato con l’indagine. I ‘Citizen’, dunque, rischiano una penalizzazione o, nel peggiore dei casi, una retrocessione. Tuttavia, considerando il lungo iter, bisognerà aspettare marzo 2025 per una prima sentenza.