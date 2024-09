Regolamento violato e denuncia UFFICIALE: caos totale prima del derby

Regolamento violato e denuncia UFFICIALE: il giocatore ha tempo una settimana per difendersi dalle accuse. Caos totale prima del derby del prossimo weekend

Indagine ufficiale che colpisce un ex giocatore della Juventus. Che rischia, a quanto pare, anche una squalifica. Nel mirino della Federcalcio inglese, proprio in questi minuti, ci è finito il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur.

I fatti risalgono alla scorsa estate, e sembravano essere finiti nel dimenticatoio soprattutto perché sia il giocatore, sia il compagno di squadra, avevano messo le cose a posto, parlando di un fraintendimento e quindi pace fatta, se mai ci fosse stato qualche screzio. Ma adesso il rischio è importante: Bentancur, infatti, secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra avrebbe violato l’articolo E3 della FA “per cattiva condotta in relazione a un’intervista con i media”.

Regolamento viola e denuncia UFFICIALE: rischia Bentancur

Prima della Coppa America Bentancur aveva rilasciato un’intervista: “Puoi portarmi la maglietta dal coreano?” al che Bentancur chiese “Sonny?” e il giornalista rispose “O qualsiasi altro campione?”. Bentancur ha risposto: “O qualsiasi cugino di Sonny, sembrano tutti più o meno uguali!“.

“Si sostiene inoltre che ciò costituisca una “violazione aggravata” che è definita nella Regola FA E3.2, in quanto includeva un riferimento, esplicito o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica”. Insomma, l’accusa in poche parole è di razzismo e ha scatenato diverse polemiche. Bentancur, come detto, si era scusato sia con il compagno di squadra sia con la comunità coreana, e anche Son aveva fatto un post cercando di minimizzare il problema. Adesso però è scoppiata la cosa e l’uruguaiano ha tempo fino al prossimo giovedì, 19 settembre, per fornire una risposta a questa accusa. Non un avvicinamento sereno alla sfida contro l’Arsenal.