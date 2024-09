Dovbyk, ecco il verdetto UFFICIALE: scelta fatta per Genoa-Roma

Novità importanti in casa Roma in vista della sfida contro il Genoa in programma domenica al ‘Ferraris’. Le ultime su Dovbyk

Reduce dal pareggio casalingo ottenuto contro la Juventus, la Roma di Daniele De Rossi va a caccia della prima vittoria stagionale. All’impegno in programma contro il Genoa, però, i giallorossi sono immediatamente chiamati a rispondere presente per lanciare segnali concreti ma soprattutto per conquistare punti pesantissimi per risalire la china.

A tal proposito, emergono novità interessanti sul fronte Dovbyk. L’attaccante ucraino, ritornato anzitempo a Trigoria a causa di un problema muscolare avvertito nel finale di gara contro la Juventus, si è allenato in gruppo, svolgendo allenamento personalizzato. La sua convocazione in vista della trasferta di Genoa sembra ormai sicura. Da capire, però, se De Rossi intenderà gettarlo nella mischia sin dal primo minuto oppure se deciderà di tenere inizialmente in panchina l’ex attaccante del Girona, utilizzando eventualmente a gara in corsa.

L’attaccante ucraino ha comunque smaltito il problema muscolare patito contro la Juve e sarà a disposizione per la trasferta del ‘Ferraris’: una sfida che assume nel percorso della Roma una valenza decisiva. Con un Dovbyk in più, De Rossi potrà avere una freccia in più nel proprio arco. Inoltre, Le Fée, Pellegrini e Zalewski hanno svolto lavoro individuale: l’esterno polacco tra l’altro è al centro di molte voci di mercato a cui è stata impressa l’accelerata decisiva in queste ore.