Cessione Zalewski, blitz a Roma prolungato: non è ancora finita

Calciomercato Roma, arrivano nuovi importanti aggiornamenti sullo stato della trattativa che sta infiammando queste ultime ore. Gli aggiornamenti

Il mercato della Roma non è ancora finito. O meglio, vivrà un altro inevitabile punto di non ritorno nella giornata di oggi. Dopo aver completato l’organico con l’acquisto a parametro zero di Hummels ed Hermoso, infatti, i giallorossi stanno lavorando intensamente all’uscita di Zalewski.

In un mosaico ancora tutto da comporre, il pressing del Galatasaray fino a questo momento non ha ancora portato alla fumata bianca. Benché l’operazione rimanga ancora in piedi, l’esterno polacco ha rispedito al mittente la nuova offerta messa sul piatto dal club turco, che aveva trovato l’accordo con la Roma sulla base di una valutazione complessiva da 11 milioni più bonus a cui aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Il ‘no, grazie’ di Zalewski ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola, ma allo stato attuale della situazione la trattativa resta ancora in piedi.

Calciomercato Roma, il Galatasaray non molla la presa per Zalewski

Prova ne sia, come riferito da Filippo Biafora, il fatto che i dirigenti turchi siano ancora a Roma, evidentemente per provare a sbloccare l’affare. Come scritto da ‘Il Tempo’, infatti, nonostante l’attuale fase di stallo nella trattativa, i contatti tra le parti non si sono ancora interrotti e le chances di una partenza di Zalewski restano concrete.

La chiusura ormai imminente della sessione estiva di calciomercato in Turchia, però, obbliga le parti chiamate in causa a risolvere la situazione già nelle prossime ore, con il Galatasaray che potrebbe essere chiamato ad un ulteriore rilancio per provare a convincere il giocatore. Seguiranno aggiornamenti.