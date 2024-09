Dimissioni UFFICIALI dopo il caso Zalewski: terremoto giallorosso

Arrivano le dimissioni ufficiali dopo l’epilogo della trattativa Zalewski: ore caldissime all’interno del club giallorosso, con un addio inaspettato

La chiusura del mercato in Turchia fissata per il 13 settembre ha consentito alla Roma di continuare a pensare ad un’uscita in extremis. La volontà di Zalewski ha portato però ad una brusca interruzione dell’affare, quando i due club sembravano essere ormai d’accordo per la cifra del cartellino.

La Roma sperava di arrivare ad una fumata bianca proprio in questi ultimi minuti di mercato. La Turchia ha la sua deadline di mercato fissata per questa sera e il Galatasaray era intenzionato a tornare in patria con il sì di Zalewski. L’affare per i giallorossi capitolini era di vitale importanza dal punto di vista finanziario. Nell’ottica del risanamento dei conti e dell’aggiustare il bilancio, avere una plusvalenza netta di 10 milioni per un giocatore in scadenza di contratto il prossimo giugno è come manna dal cielo.

Alla fine però l’affare non andrà in porto, perché proprio in questi minuti è arrivato il “no” definitivo del calciatore ai turchi. La Roma fa sapere che Zalewski ha anche rifiutato nelle scorse settimane una proposta di rinnovo contrattuale, a suo avviso non adeguata alle richieste. Per ora è stato messo fuori dal progetto tecnico e si allenerà a parte, non rientrando più tra le scelte di mister De Rossi. La naturale conseguenza delle cose sarà un addio presumibilmente a gennaio, oppure da svincolato il prossimo 30 giugno.

Il direttore tecnico del Galatasaray si dimette: decisivo il fallimento della trattativa Zalewski

Anche sul fronte Galatasaray la trattativa Zalewski ha lasciato degli strascichi importanti, visto che il direttore dell’area tecnica Cenk Ergun ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato.

Come riportato su Instagram dal diretto interessato, l’addio non è sindacabile ed è effettivo da subito. Anche Fabrizio Romano, sul proprio profilo X/Twitter ha confermato la scelta di Ergun, senza tuttavia approfondire le motivazioni.

Sembra però che il mancato accordo per Zalewski sia stato un fallimento che è pesato molto sulle spalle dei dirigenti del Galatasaray, costretti a volare in Germania per provare a chiudere con Vargas e Sallai. Tutta questa confusione nell’ultima fase del mercato ha portato alla decisione del direttore tecnico, che lascia i campioni di Turchia da un momento all’altro. Vedremo se ci sarà modo di ricucire lo strappo nei prossimi giorni.