Doppia firma al posto di Zalewski: il volo è già partito

Nicola Zalewski non accetta l’offerta ed è pronto subito un doppio colpo al suo posto: il volo per andarli a prendere è già partito

L’esterno della Roma non ha accettato la corte del Galatasaray, nonostante un sostanzioso contratto messo sul piatto dai dirigenti turchi. Il tempo per i ripensamenti è scaduto e ora c’è già un doppio acquisto sul piatto.

La trattativa per Nicola Zalewski ha tenuto e continua a tenere banco in queste ore in casa Roma. Il mercato in entrata si è chiuso con l’arrivo, fuori tempo massimo, di Hermoso e Hummels, svincolati di lusso. In uscita, dopo i saluti di Smalling e Joao Costa, c’è ancora qualcosa da sistemare. Quel qualcosa risponde al nome di Nicola Zalewski, tornato ad essere centrale nel progetto di Daniele De Rossi nelle prime tre giornate di campionato dopo essere stato ad un passo dalla firma per il PSV Eindhoven.

L’esterno sinistro della Polonia è stato spesso elogiato dall’attuale tecnico giallorosso ma per ora non ha ancora brillato nelle prime apparizioni. La sua posizione contrattuale non è delle più semplici, visto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2025 e per ora non ha accettato nessuna proposta di rinnovo (la Roma sostiene di averne già presentata una).

Nelle ultime ore sembrava essere vicinissimo al Galatasaray, ma in questi ultimi minuti qualcosa si è definitivamente incrinato.

Definitivamente chiusa la trattativa per Zalewski al Galatasaray: i turchi virano su altri due acquisti

Zalewski non andrà ad Istanbul, nonostante i tentativi reiterati della dirigenza del Galatasaray. Il classe 2002 rimarrà alla Roma e per ora è stato messo fuori rosa, perché non rientra nei piani tecnici. L’ultima offerta da parte della dirigenza turca è stata rifiutata dall’entourage del calciatore, mentre tra i due club c’era l’intesa per una cifra attorno ai 10 milioni più bonus.

Come riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di Sports Digitale su X/Twitter: “La dirigenza del Galatasaray lascerà Roma alle 13 e volerà in Germania per finalizzare i trasferimenti di Ruben Vargas e Rolland Sallai”. Considerando il fuso orario di Istanbul (un’ora avanti), la delegazione è già in volo per raggiungere la nuova destinazione. Vargas è in forza all’Augusta mentre per Sallai c’è in piedi una trattativa con il Friburgo. Le due ali saranno i sostituti di Zalewski, per accontentare le richieste dell’allenatore Okan Buruk. Resta da capire cosa ne sarà del prodotto della Primavera giallorossa.