Doppio no in Serie A prima della Roma: annuncio UFFICIALE

Emergono gustosi dettagli in merito al mercato appena conclusasi. Ecco alcuni retroscena inaspettati che coinvolgono Roma e Fiorentina

Dopo una sessione di mercato alquanto eccitante, l’organico della Roma di Daniele De Rossi sembrerebbe finalmente al completo e, dunque, dopo un inizio di campionato a dir poco modesto, il popolo giallorosso si aspetta un vero e proprio moto d’orgoglio da parte della rosa, ma soprattutto, da parte del Comandante di Ostia, su cui, inevitabilmente, sono puntati gli occhi di mezza penisola.

Adesso, oltre alle costose scommesse che portano il nome di Matias Soulé e Artem Dovbyk, DDR potrà usufruire anche di veterani della caratura di Mats Hummels e Mario Hermoso, la cui esperienza potrà certamente donare alla linea difensiva quella tanto agognata solidità, utile anche alla fase di costruzione.

Dopo la telenovela che ha visto protagonista Nicola Zalewski, il mercato dell’As Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sembrerebbe essersi concluso, sia per quanto concerne gli affari in entrata, che quelli in uscita. Tuttavia è interessante constatare l’emersione di alcuni retroscena alquanto gustosi in merito alle operazioni compiute (o non compiute) nel corso della sessione di calciomercato estiva.

La Fiorentina aveva puntato Hummels

È stato Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, a confessare in conferenza stampa un antefatto su un calciatore coinvolto nel progetto Roma.

Non stiamo parlando di Edoardo Bove – il cui prestito a favore dei viola di Palladino sta ancora causando dispiacere tra chi a Roma aveva intravisto delle rare potenzialità -, ma dell’ultimo arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini: Mats Hummels.

L’ex capitano del Borussia Dortmund appare ancora in splendida forma (per il suo esordio i tifosi giallorossi dovranno tuttavia attendere ancora una decina di giorni) e, difatti, sul suo cartellino avevano posato gli occhi diverse società, tra cui la Fiorentina di Pradè.

Il ds dei viola ha infatti risposto ad una domanda relativa al difensore classe ’88, affermando che, in effetti, erano avvenuti dei dialoghi con il tedesco, ma che, al momento della trattativa con i viola, Hummels non aveva ancora le idee chiare.