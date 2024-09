Nuovo intreccio Roma-Juve, affare low cost: il via libera spariglia le carte

Calciomercato Juventus, il nuovo colpo di scena potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola, chiamando in causa anche la Roma. Ecco perché

Sebbene la campagna acquisti della Roma sia praticamente terminata con gli innesti a parametro zero di Hermoso ed Hummels, i giallorossi stanno ancora valutando diverse situazioni in uscita. Negli ultimi giorni aveva preso piede l’ipotesi Zalewski-Galatasaray che, però, non si è sbloccata per una serie di fattori.

Allargando lo sguardo a quelle che potrebbero essere i prossimi movimenti della Roma, impossibile non considerazione la situazione che coinvolge gli esterni offensivi. Tra questi, uno dei calciatori che allo stato attuale della situazione appare più indietro è Stephan El Shaarawy, alla ricerca della migliore condizione e soprattutto desideroso di mettersi in mostra per ritagliarsi spazi importanti. Nei prossimi mesi, però, la situazione riguardante il ‘Faraone’ potrebbe movimentarsi in maniera importante, vista la scadenza del contratto dell’ex Genoa e Milan, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Roma, possibile ritorno di fiamma della Juve per El Shaarawy

Nel caso in cui non si dovessero creare le condizioni per il prolungamento del contratto di El Shaarawy, infatti, non è escluso che il futuro del classe ’92 possa essere ancora in Serie A. A tal proposito, nell’ambito dei recenti discorsi tra Roma e Juve, in più di una circostanza era emersa la candidatura dell’esterno offensivo italiano.

Profilo gradito a Thiago Motta per la sua duttilità tattica grazie alla quale è capace di ricoprire diversi ruoli nello scacchiere offensivo, El Shaarawy potrebbe rappresentare un’occasione a sorpresa per la Juventus, soprattutto se dovesse lasciare la Roma a parametro zero. Nell’intento di costruire un organico che ad acquisti giovani e di prospettiva abbini profili d’esperienza, l’attaccante giallorosso potrebbe intrigare la ‘Vecchia Signora’, spesso attenta a questo genere di soluzioni. Al momento, però, non ci sono dialoghi in merito: staremo a vedere, però, se ed eventualmente in che modo questa traccia potrà essere battuta nel corso dei prossimi mesi.