Roma, infortunio UFFICIALE: emergenza last minute

Ecco le ultime in merito ad un grave infortunio subito da uno dei tasselli più preziosi della rosa giallorossa

L’inizio del campionato è senza dubbio alcuno uno dei momenti più delicati della stagione, in cui si definiscono molti degli equilibri che caratterizzeranno l’intera annata di una formazione.

Sia in termini di risultati in classifica che di mera economia interna, iniziare con il piede giusto può fornire l’energia mentale necessaria a confezionare una stagione di livello, esattamente come, al contrario, affrontare un autunno poco soddisfacente rischia di posizionare l’umore dello spogliato sul binario sbagliato.

In tal senso risulta cruciale il tema degli infortuni, poiché, proprio in virtù di quanto affermato in precedenza, attraversare l’inizio della stagione senza il proprio undici ideale potrebbe inficiare irrimediabilmente la buona riuscita della prima metà dell’anno calcistico.

Ecco che, parlando proprio di infortuni, giungono notizie poco piacevoli direttamente da Trigoria, dove uno dei pilastri più solidi dell’organico giallorosso sembrerebbe aver manifestato più di una crepa.

Lukášová out: emergenza per mister Spugna

La Roma femminile, nel corso della giornata di domani, affronterà il Sassuolo di Gian Loris Rossi, contro cui, tuttavia, il mister giallorosso Spugna non potrà usufruire di una serie di pedine di pregio.

Oltre alle conferme in merito all’indisponibilità di Pilgrim, Aigbogun e Valdezate, ecco infatti lo spiacevole aggiornamento in merito alle condizioni di Olivie Lukášová, ovvero il portiere titolare della formazione giallorossa. Scontata dunque l’assenza dell’estremo difensore giallorosso nel corso della seconda giornata di campionato contro i neroverdi.