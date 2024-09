Roma, le ultime da Trigoria: assenza certa

Roma, le ultime da Trigoria: ecco le condizioni degli infortunati in vista della gara di domenica al Ferraris di Genova. L’assenza ormai è certa

Ultimo allenamento domani, poi partenza verso Genova dove, domenica mattina, la Roma di Daniele De Rossi scenderà in campo per la quarta giornata di campionato contro la truppa di Alberto Gilardino. Un match da vincere, senza se e senza ma. Non ci sono altri obiettivi per una squadra che deve, anche per il morale, trovare i primi tre punti della stagione.

Domattina Daniele De Rossi parlerà alle 10 in conferenza stampa e ovviamente potrete seguire con noi di Asromalive.it le parole del tecnico. Ci sarà sicuramente da discutere anche della situazione Zalewski che, al momento, è bloccata. Sì, potrebbe succedere di tutto da qui alla fine del mercato in Turchia, magari che il giocatore prenda una decisione diversa da quella manifestata fino al momento. In ogni caso, qualche domanda DDR, sul caso, se l’aspetta. E poi ci saranno da capire anche le condizioni degli infortunati. Soprattutto di uno.

Roma, Le Fée sicuro indisponibile

Quello maggiormente al centro di queste attenzioni è Enzo Le Fée, centrocampista francese che si è fatto male nel finale della gara contro l’Empoli e che, anche oggi, non si è allenato con il resto dei compagni. Come uscito fuori questa mattina, è una situazione delicata che richiede del tempo per mettersi del tutto a posto. E questo comporta, quasi sicuramente, la sua assenza per la gara del pranzo di domenica. Niente da fare.

Invece tutto sistemato per Dovbyk, che anche pomeriggio si è allenato con il resto dei compagni e si candida, quindi, anche perché ha saltato il doppio impegno con la nazionale, per una maglia da titolare. Infine in gruppo c’è stato anche Lorenzo Pellegrini, ma per lui si deciderà solo alla fine. Al suo posto è pronto Tommaso Baldanzi, la mezzala creata da De Rossi.