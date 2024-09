Sostituto con lo sconto: Zalewski è già un ricordo

Il calciomercato della Roma non sembra chiudersi mai. Al centro delle vicende in casa giallorossa c’è Nicola Zalewski, fino a poche ore fa ad un passo dal Galatasaray. Ora i turchi hanno chiuso per il sostituto.

L’onda lunga del calciomercato estivo in casa Roma ancora non si è del tutto infranta. Le manovre, sia in entrata che in uscita, di Florent Ghisolfi sono andate ben oltre la data del 30 agosto, in cui si è chiusa formalmente la sessione estiva per la Serie A. Il dirigente transalpino ha perfezionato a settembre due arrivi a parametro zero, piazzando al contempo due cessioni in Arabia Saudita. Gli ultimi giorni hanno visto Nicola Zalewski al centro del calciomercato in uscita dalle parti di Trigoria, con i turchi del Galatasaray ad un passo dal laterale polacco, cresciuto in giallorosso.

Quando la fumata bianca dell’operazione sembrava vicinissima, la trattativa è saltata a poche ore dalla chiusura del calciomercato in Turchia. Gli emissari del Galatasaray hanno lasciato la Capitale in tarda mattinata, per raggiungere la Germania. Proprio dalla Bundesliga la squadra di Istanbul, che nel frattempo ha visto saltare il proprio Direttore sportivo da dimissionario, pesca un rinforzo alternativo al classe 2002 di Tivoli.

Il Galatasaray dimentica Zalewski: sostituto da 6 milioni nella Bundesliga

La squadra giallorossa di Istanbul ha chiuso per l’arrivo dell’esterno offensivo Roland Sallai dal Friburgo. Secondo quanto ha scritto Fabrizio Romano su X, il Galatasaray mette a segno il colpo in Germania per 6 milioni di euro. I turchi spendono circa la metà di quanto avrebbero dovuto versare per il cartellino di Nicola Zalewski, che ora resta alla Roma in scadenza di contratto nel 2025.

L’esterno ungherese invece è atteso nelle prossime ore ad Istanbul. Il Galatasaray, che già si è rafforzato in attacco con l’arrivo di Victor Osimhen, chiude un altro rinforzo dalla Bundesliga nell’ultimo giorno valido per le trattative nel campionato turco.